टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाला देश पाकिस्तान, भारत कितने नंबर पर?

Feb 25, 2026 11:25 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाले देश पाकिस्तान और इंग्लैंड हैं। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। अगर इस बार इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाता है तो वह भी सूची में 6 बार सेमीफाइनल के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर होगा।

टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाला देश पाकिस्तान, भारत कितने नंबर पर?

टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में न्यूजीलैंड 6वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है। इस टूर्नामेंट के इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें निरंतरता के मामले में सबसे सफल साबित हुई हैं। ये दोनों टीमें अब तक रिकॉर्ड 6-6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरुआती संस्करणों से ही अपनी धाक जमाई है, जबकि इंग्लैंड ने आधुनिक टी-20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक शैली के दम पर इस शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है।

भारतीय क्रिकेट टीम, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है, इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद है। 'मेन इन ब्लू' ने अब तक कुल 5 बार टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। भारत ने साल 2007 में आयोजित पहले ही विश्व कप में खिताबी जीत हासिल कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ने कई मौकों पर शानदार खेल दिखाया है और दुनिया की दिग्गज टीमों को पछाड़ते हुए नॉकआउट चरणों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। प्रशंसकों को हमेशा उम्मीद रहती है कि टीम इंडिया इस संख्या को और ऊपर ले जाएगी।

प्रतियोगिता की अन्य बड़ी टीमों के बीच भी सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर जबरदस्त होड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीमें इस सूची में एक ही पायदान पर खड़ी नजर आती हैं। इन चारों ही टीमों ने अब तक 4-4 बार टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पावर-हिटिंग से दबदबा बनाया है, वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने अपनी रणनीतिक कुशलता और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता के कारण बार-बार अंतिम चार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

प्रोटियाज टीम अब तक 3 बार सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही है। इसके साथ ही, एशियाई क्रिकेट की नई शक्ति के रूप में उभरी अफगानिस्तान की टीम ने भी 1 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। भारतीय टीम के पास टी-20 विश्व कप 2026 में अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। ऐसे में वह अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की बराबरी कर लेगा।

टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें:

• पाकिस्तान: 6 बार

• इंग्लैंड: 6 बार

• भारत: 5 बार

• ऑस्ट्रेलिया: 4 बार

• न्यूजीलैंड: 4 बार

• श्रीलंका: 4 बार

• वेस्टइंडीज: 4 बार

• दक्षिण अफ्रीका: 3 बार

• अफगानिस्तान: 1 बार

