टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाला देश पाकिस्तान, भारत कितने नंबर पर?
टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाले देश पाकिस्तान और इंग्लैंड हैं। भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर है। अगर इस बार इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाता है तो वह भी सूची में 6 बार सेमीफाइनल के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर होगा।
टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली न्यूजीलैंड पहली टीम बन गई है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में न्यूजीलैंड 6वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है। इस टूर्नामेंट के इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें निरंतरता के मामले में सबसे सफल साबित हुई हैं। ये दोनों टीमें अब तक रिकॉर्ड 6-6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के शुरुआती संस्करणों से ही अपनी धाक जमाई है, जबकि इंग्लैंड ने आधुनिक टी-20 क्रिकेट में अपनी आक्रामक शैली के दम पर इस शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया है।
भारतीय क्रिकेट टीम, जिसे दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है, इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद है। 'मेन इन ब्लू' ने अब तक कुल 5 बार टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल का टिकट कटाया है। भारत ने साल 2007 में आयोजित पहले ही विश्व कप में खिताबी जीत हासिल कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। तब से लेकर अब तक भारतीय टीम ने कई मौकों पर शानदार खेल दिखाया है और दुनिया की दिग्गज टीमों को पछाड़ते हुए नॉकआउट चरणों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। प्रशंसकों को हमेशा उम्मीद रहती है कि टीम इंडिया इस संख्या को और ऊपर ले जाएगी।
प्रतियोगिता की अन्य बड़ी टीमों के बीच भी सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर जबरदस्त होड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज जैसी दिग्गज टीमें इस सूची में एक ही पायदान पर खड़ी नजर आती हैं। इन चारों ही टीमों ने अब तक 4-4 बार टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पावर-हिटिंग से दबदबा बनाया है, वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने अपनी रणनीतिक कुशलता और परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की क्षमता के कारण बार-बार अंतिम चार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
प्रोटियाज टीम अब तक 3 बार सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही है। इसके साथ ही, एशियाई क्रिकेट की नई शक्ति के रूप में उभरी अफगानिस्तान की टीम ने भी 1 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। भारतीय टीम के पास टी-20 विश्व कप 2026 में अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। ऐसे में वह अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की बराबरी कर लेगा।
टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा बार सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें:
• पाकिस्तान: 6 बार
• इंग्लैंड: 6 बार
• भारत: 5 बार
• ऑस्ट्रेलिया: 4 बार
• न्यूजीलैंड: 4 बार
• श्रीलंका: 4 बार
• वेस्टइंडीज: 4 बार
• दक्षिण अफ्रीका: 3 बार
• अफगानिस्तान: 1 बार
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।