पाकिस्तान ने किया टी20 सीरीज के लिए किया स्क्वॉड का ऐलान, बाबर आजम की छुट्टी; नंबर-1 स्पिनर की हुई वापसी

संक्षेप: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैच की टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में कुल 15 खिलाड़ियों की टीम का चयन हुआ है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैच की टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में कुल 15 खिलाड़ियों की टीम का चयन हुआ है। इस स्क्वॉड में पाकिस्तान के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले स्पिनर शादाब खान की वापसी हुई है। 27 साल के शादाब, जिन्होंने इस साल जून में आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खेला था, इस साल की शुरुआत में उनकी कंधे की सर्जरी हुई थी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सफल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, वह अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (BBL) में खेल रहे हैं। वहीं बाबर आजम को खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टीम में एक और नया नाम अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज ख्वाजा नफे का है। 23 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज हाल ही में पाकिस्तान शाहीन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 32 T20 मैच खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132.81 रहा है।

पाकिस्तान टीम जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के लिए रवाना होगी, तीनों T20 मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (RDICS) में खेले जाएंगे।

यह सीरीज पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को फाइनल करने का मौका देगी, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान को अपने सभी मैच कोलंबो, श्रीलंका में खेलने हैं।