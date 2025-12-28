Cricket Logo
पाकिस्तान ने किया टी20 सीरीज के लिए किया स्क्वॉड का ऐलान, बाबर आजम की छुट्टी; नंबर-1 स्पिनर की हुई वापसी

संक्षेप:

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैच की टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में कुल 15 खिलाड़ियों की टीम का चयन हुआ है।

Dec 28, 2025 10:24 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी तीन मैच की टी20 सीरीज के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा की अगुवाई में कुल 15 खिलाड़ियों की टीम का चयन हुआ है। इस स्क्वॉड में पाकिस्तान के लिए T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले स्पिनर शादाब खान की वापसी हुई है। 27 साल के शादाब, जिन्होंने इस साल जून में आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खेला था, इस साल की शुरुआत में उनकी कंधे की सर्जरी हुई थी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सफल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद, वह अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (BBL) में खेल रहे हैं। वहीं बाबर आजम को खराब परफॉर्मेंस के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया है।

टीम में एक और नया नाम अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज ख्वाजा नफे का है। 23 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज हाल ही में पाकिस्तान शाहीन टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 32 T20 मैच खेले हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132.81 रहा है।

पाकिस्तान टीम जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के लिए रवाना होगी, तीनों T20 मैच 7, 9 और 11 जनवरी को दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (RDICS) में खेले जाएंगे।

यह सीरीज पाकिस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को फाइनल करने का मौका देगी, जो 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान को अपने सभी मैच कोलंबो, श्रीलंका में खेलने हैं।

पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम:

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर), उस्मान तारिक

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Pakistan Vs Sri Lanka
