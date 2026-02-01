ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान ने थमाई सबसे बड़ी हार, टी20 सीरीज में ऐतिहासिक सूपड़ा साफ

संक्षेप: Pakistan vs Australia T20I: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 111 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने ऐतिहासिक सूपड़ा साफ किया है।

पाकिस्तान ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 में 111 रनों से जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने लाहौर के मैदान पर 208 का टारगेट दिया और जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 16.5 ओवर में 96 रनों पर सिमट गई। यह ऑस्ट्रेलिया की टी20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसने 2005 में ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों से धूल चटाई थी। इसी के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टी20 सीरीज में सूपना साफ कर दिया और इतिहास रच डाला। पाकिस्तान ने पहली बार घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया है।

तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे खुलकर नहीं खेल सकी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मार्कस स्टॉयनिस ने सर्वाधिक 23 रन बनाए। कैमरन ग्रीन (22) और जॉश फिलिपे (14) रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मिचेल मार्श (1), ओपनर मैथ्यू शॉर्ट (2) और मैट रेनशॉ (1) जैसे बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने चार ओवर में 18 रन देकर पांच विकेट झटके। शाहीन अफरीदी ने दो जबकि अबरार अहमद और नसीम शाह ने एक-एक प्लेयर को आउट किया। नवाज 'प्लेयर ऑफ द मैच' और कप्तान सलामान आगा 'प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए।