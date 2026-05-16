पाकिस्तान की फातिमा सना ने रच दिया इतिहास, ऋचा घोष का रिकॉर्ड तोड़ जड़ी WT20I की सबसे तेज फिफ्टी
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच हुई तीन मैच की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में फातिमा सना ने ये कमाल किया।
पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने उस समय इतिहास रचा जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच हुई तीन मैच की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में फातिमा सना ने ये कमाल किया। उनकी इस तूफानी पारी के दम पर ही पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन बोर्ड पर लगा पाया। फातिमा ने 19 गेंदों पर 10 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्को की मदद से 62 रनों की नाबाद पारी खेली। 224 के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्मबाब्वे की टीम 90 रनों पर ही सिमट गई। पाकिस्तान ने 133 रनों से यह मैच जीत सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाया। पाकिस्तान ने इससे पहले जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में भी 3-0 से धूल चटाई थी।
फातिमा सना के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
फातिमा सना के नाम अब वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले तीन क्रिकेटर -न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफील्ड और भारत की ऋचा घोष- के नाम WT20I में सबसे तेज अर्धशतक पूरा करने का रिकॉर्ड था। इन तीनों ही बैटर ने यह कारनामा 18-18 गेंदों पर किया था, मगर अब 15 गेंदों पर फिफ्टी जड़ पाकिस्तान की फातिमा सना ने इतिहास रच दिया है।
सना के रिकॉर्ड में और भी बहुत कुछ है। 15 गेंदों पर उस फिफ्टी के साथ, वह सभी महिला T20 में सबसे तेज फिफ्टी बनाने वाली संयुक्त खिलाड़ी बन गईं हैं।
इससे पहले, मैरी केली और लॉरा हैरिस ने भी ऐसा ही किया था। मैरी ने 2022 में इंग्लैंड में ग्लूस्टरशायर के खिलाफ वारविकशायर के लिए रन बनाए थे, जबकि लॉरा ने पिछले साल न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के खिलाफ ओटागो के लिए 15 गेंदों पर फिफ्टी पूरी की थी।
जहां तक पाकिस्तान की पिछली सबसे तेज फिफ्टी की बात है, तो यह रिकॉर्ड निदा डार के नाम था, जिन्होंने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 बॉल पर फिफ्टी बनाई थी।
वहीं इंडिया की ऋचा ने 2024 में नवी मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 18 बॉल पर फिफ्टी बनाई थी। सोफी ने 11 साल पहले बेंगलुरु में इंडिया के खिलाफ यह किया था। 2023 में, फोएबे ने भी सिडनी में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी फिफ्टी बनाई थी।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें