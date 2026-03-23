पाकिस्तान को लग सकते हैं 2 और बड़े झटके, PSL छोड़ IPL का दामन थामने को तैयार ये खिलाड़ी
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी और श्रीलंका के दासुन शानाका पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग को गच्चा देकर आईपीएल टीमों के साथ जुड़ गए हैं। अब दो और खिलाड़ी PSL से IPL में जुड़ने की तैयारी में हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल का टकराव अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने लगा है। पीएसएल 2026 का आगाज 26 मार्च से हो रहा है, वहीं आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को खेला जाएगा। सभी प्रीमियम खिलाड़ी पहले से ही आईपीएल में खेलने के लिए तैयार है। ऐसे में जिन खिलाड़ियों को आईपीएल नीलामी में कोई खरीददार नहीं मिला वह भी अब आईपीएल के लिए पीएसएल को छोड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल, आईपीएल 2026 का आगाज होने से पहले दुर्भाग्य से कई खिलाड़ी चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, ऐसे में फ्रेंचाइजियां उनके रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है।
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजारबानी और श्रीलंका के दासुन शानाका पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग को गच्चा देकर आईपीएल टीमों के साथ जुड़ गए हैं। ब्लेसिंग मुजारबानी को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं शनाका राजस्थान रॉयल्स के साथ बतौर सैम कुर्रन के रिप्लेसमेंट शामिल होंगे।
अब दो और खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ आईपीएल के लिए खेलने की तैयारी में हैं।
वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर गुडाकेश मोती पहले ही PSL से हट गए हैं, जहां उन्हें लाहौर कलंदर्स के लिए खेलना था। उनके लखनऊ सुपर जायंट्स में जाने की भी रिपोर्ट्स हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, जिन्हें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सीधे साइन किया था, वे भी PSL से हटने वाले हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि वे नाथन एलिस की जगह चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
अगर ये दोनों खिलाड़ी भी आईपीएल की टीम से जुड़ जाते हैं तो इस सीजन कुल चार खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर आईपीएल को तर्जी देंगे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें