Pakistan Face massive injury crisis Salman Ali Agha availability uncertain ahead of ind vs pak asia cup match पाकिस्तान को लग सकता है झटका, भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान सलमान अली को लगी चोट, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan Face massive injury crisis Salman Ali Agha availability uncertain ahead of ind vs pak asia cup match

पाकिस्तान को लग सकता है झटका, भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान सलमान अली को लगी चोट

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने दुबई में टीम के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। वह चोट के कारण ट्रेनिंग से दूर रहे, जिसके कारण उनकी उपलब्धता पर संशय है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तान को लग सकता है झटका, भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान सलमान अली को लगी चोट

पाकिस्तान की टीम शुक्रवार को एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पाकिस्तान का पहला मुकाबला ओमान से होगा, उसके बाद पाकिस्तान की टीम रविवार (14 सितंबर) को भारत से दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेगी। हालांकि एशिया कप में शुरुआत करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए कप्तान सलमान अली आगा की चोट ने टेंशन बढ़ा दी है। एशिया कप में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे सलमान ने बुधवार को आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग सेशन के दौरान ज्यादा देर तक अभ्यास नहीं किया। इस दौरान हल्की ऐंठन के कारण उनकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी।

भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की है। गुरुवार को टीम ने एशिया कप 2025 के दूसरे मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। एशिया कप 2025 के ग्रुप चरणों का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को होने वाला है, जब भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा, ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की चोट ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी है।

ये भी पढ़ें:ये हैं T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 भारतीय स्पिनर, कुलदीप दूसरे नंबर

जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा बुधवार को दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हुए और उन्हें गर्दन में ऐंठन के कारण पट्टी बांधे देखा गया। सलमान टीम के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड तक गए लेकिन वार्म-अप और हल्की फुटबॉल ड्रिल सहित सभी प्रकार की फिटनेस गतिविधियों से दूर रहे, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने पूरे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया।

हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चोट को चिंताजनक नहीं बताया है और कहा है कि छोटी चोट है। सलमान जल्द ही ट्रेनिंग में लौटेंगे। और टीम प्रबंधन को विश्वास है कि उनके कप्तान एशिया कप 2025 के महत्वपूर्ण मैचों में पाकिस्तान का नेतृत्व करने के लिए फिट होंगे।

Asia Cup 2025 Indian Cricket Team Pakistan Cricket Team अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |