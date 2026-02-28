होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
बाबर आजम को पाकिस्तान ने बड़े मुकाबले से किया ड्रॉप, श्रीलंका ने भी किए दो बदलाव

Feb 28, 2026 07:03 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने इस मैच के लिए बाबर आजम, सईम आयूब और सलमान मिर्जा को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया है।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच शनिवार को टी20 विश्व कप का 50वां मुकाबला खेला जा रहा है। श्रीलंका ने पल्लेकेले में खेले जा रहे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने इस अहम मुकाबले के लिए अपनी टीम में तीन बदलाव किए हैं। पाकिस्तान ने सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया है। बाबर के अलावा सईम आयूब और सलमान मिर्जा भी नहीं खेल रहे हैं। नसीम शाह, ख्वाजा नफे और अबरार अहमद को अंतिम-11 में शामिल किया गया है।

श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है लेकिन पाकिस्तान अब भी दौड़ में है। लेकिन उसके लिए यह काफी बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो उसे न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को पार करने और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम 64 रन से जीत दर्ज करनी।

पाकिस्तान ने अंतिम एकादश में तीन बदलाव किए जिसमें सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम, सैम अयूब और सलमान मिर्जा की जगह नसीम शाह, ख्वाजा नफे और अबरार अहमद को शामिल किया गया है। श्रीलंका ने दो बदलाव किए जिसमें कुसल मेंडिस और दुशान हेमंथा की जगह कामिल मिशारा और जनिथ लियानागे को शामिल किया गया।

श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतने के बाद कहा कि पिच अच्छी है और ओस की संभावना को देखते हुए वह बाद में बल्लेबाज़ी करना चाहते हैं। श्रीलंका के एकादश में दो बदलाव हैं, कमिल मिशारा की वापसी हुई है। कुसल मेंडिस चोट के चलते बाहर हैं, वहीं हेमंता को भी जगह नहीं मिली है उनकी जगह पर जनित को शामिल किया गया है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाज़ी करना चाहते थे। सलमान आग़ा ने कहा कि उनकी टीम में तीन बदलाव हैं। बाबर आजम आज का मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं। सईम अयूब और सलमान मिर्ज़ा भी बाहर हैं।

टीमें:

पाकिस्तान (प्लेइंग XI): साहिबज़ादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), ख्वाजा नफे, उस्मान खान (विकेट कीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

श्रीलंका (प्लेइंग XI): पथुम निसंका, कामिल मिशारा (विकेट कीपर), चरित असलांका, पवन रत्नायके, कामिंडू मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), जनिथ लियानागे, दुनिथ वेल्लालेगे, महेश थिक्षाना , दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

