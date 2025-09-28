Pakistan dragged Arshdeep Singh over unethical act lodge complaint after suryakumar Fined By ICC Asia cup 2025 पाकिस्तान का सूर्यकुमार यादव के बाद अर्शदीप पर हमला, ICC से की शिकायत; जानिए पूरा मामला, Cricket Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान का सूर्यकुमार यादव के बाद अर्शदीप पर हमला, ICC से की शिकायत; जानिए पूरा मामला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप फाइनल से पहले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है। पाकिस्तान ने भारतीय गेंदबाज पर अनैतिक काम का आरोप लगाया गया और कड़ी सजा की मांग की है।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले खिताबी मुकाबले से पहले पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के खिलाफ आईसीसी को शिकायत करके नया विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा फाइनल से पहले आईसीसी में नई शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बोर्ड ने अर्शदीप सिंह पर ‘अनैतिक काम’ का आरोप लगाया गया और कड़ी सजा की मांग की गई। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें दोषी पाया गया और आईसीसी द्वारा उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के सुपर फोर चरण के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान अर्शदीप द्वारा अनैतिक काम को लेकर आईसीसी से शिकायत दर्ज कराई है। पीसीबी ने ये कार्रवाई रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऐतिहासिक फाइनल से कुछ समय पहले की है। अर्शदीप ने मौजूदा एशिया कप में सिर्फ दो मैच खेले हैं, क्योंकि भारत दुबई की पिचों को देखते हुए जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के साथ ही खेला।

जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्शदीप सिंह पर पिछले रविवार को दुबई में सुपर फोर मैच के दौरान दर्शकों की ओर अश्लील इशारे करने का आरोप लगा है। माना जा रहा है कि यह घटना मैच के बाद हुई, जहां भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को छह विकेट से हराया था।

पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल से प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पीसीबी ने उनकी शिकायत की थी कि उन्होंने 14 सितंबर की जीत को अपने देश की सेना को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति एकजुटता दिखाई।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ पर भी जुर्माना लगाया था। राउफ ने तानों, अपशब्दों और यहां तक कि विमान दुर्घटना का इशारा किया था, जिससे एक ऐसा बवाल मचा कि वह आईसीसी की जांच के घेरे में आ गए और उन पर 30 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया।

