Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan did not win we lost to ourselves Netherlands player shocking statement After Heartbreak T20 World Cup 2026
पाकिस्तान नहीं जीता, हम खुद से हार गए; नीदरलैंड्स के खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

पाकिस्तान नहीं जीता, हम खुद से हार गए; नीदरलैंड्स के खिलाड़ी का चौंकाने वाला बयान

संक्षेप:

नीदरलैंड्स के तेज गेंदबाज पॉल वैन मीकेरेन ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खराब परफॉर्मेंस की वजह से हारी, न कि इसलिए कि विरोधी टीम ने जीत हासिल की।

Feb 08, 2026 11:28 am IST
नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को उस समय ‘लोहे के चने चबाने’ पर मजबूर कर दिया, जब उनकी भिड़ंत टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ओपनिंग मैच में हुई। 148 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए एक समय पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका स्कोर 18 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। उन्हें जीत के लिए 12 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी। जिस तरह पाकिस्तान की बल्लेबाजी हो रही थी, उसे देखकर हर किसी को लगा कि नीदरलैंड्स इस मैच में बड़ा उलटफेर कर सकती है। मगर 19वें ओवर में कहानी बदली फहीम अशरफ ने तीन छक्के समेत ओवर से 24 रन बटौरे, इस दौरान उनका कैच भी छूटा। यही वजह है कि नीदरलैंड्स के खिलाड़ी ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तान नहीं जीता, हम खुद से हार गए।

नीदरलैंड्स के तेज गेंदबाज पॉल वैन मीकेरेन ने कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खराब परफॉर्मेंस की वजह से हारी, न कि इसलिए कि विरोधी टीम ने जीत हासिल की। ​​तेज गेंदबाज ने जोर देकर कहा कि ज्यादातर समय नीदरलैंड्स बेहतर टीम थी, लेकिन जब जरूरत थी तब वे मैच को अच्छे से खत्म नहीं कर पाए।

वैन मीकेरेन ने कहा, "हम वह मैच जीतने के हकदार थे और आज के बाद शायद पाकिस्तान को घर भेज देना चाहिए था, तो हां, यह दुख की बात है, लेकिन जो हुआ सो हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मतलब है, हम एक बहुत करीबी टीम हैं, इसलिए जाहिर है कि चेंजिंग रूम में कुछ खिलाड़ी निराश हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं, हम अगले मैच में इसे पलटने के लिए उनका पूरा साथ देंगे, उन्हें इसे पलटने की भी जरूरत नहीं है, बस वे अपना बेस्ट प्रदर्शन करें और नामीबिया के खिलाफ हमारे लिए अगला मैच जीतें।"

Pakistan Cricket Team T20 World Cup 2026
Pakistan Cricket Team T20 World Cup 2026