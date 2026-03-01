होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
सेमीफाइनल खेलना क्यों डिजर्व नहीं करता था पाकिस्तान? आंकड़ों ने खोली 'कुदरत के निजाम' की पोल

Mar 01, 2026 11:06 am IST
T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल में खेलना पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था। आंकड़ों ने 'कुदरत के निजाम' की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक फुल मेंबर नेशन को हराया है।



पाकिस्तान की टीम T20 World Cup 2026 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची। इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ही दुखी होगा, क्योंकि क्रिकेट फैन्स तो चाहेंगे नहीं कि कोई ऐसी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, जो टॉप 4 में जाना डिजर्व नहीं करती। हालांकि, पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा मौका था। इसके लिए उनको आखिरी मैच 65 प्लस रन से या फिर 13 ओवर के भीतर जीतना था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम के लिए सिर्फ एक सिनेरियो बचा था कि 212 रन बनाने के बाद वे 147 रनों पर श्रीलंका को रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान की टीम एक और मुकाबला हारते-हारते बची।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ग्रुप 2 से इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की टीम क्यों सेमीफाइनल में जाना डिजर्व नहीं करती थी? तो इसके पीछे का कारण ये है कि भले ही पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में सुपर 8 तक चार मैच जीते, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि चार में से तीन मैच उन्होंने एसोसिएट मेंबर्स के सामने जीते, जबकि एक मैच में श्रीलंका को हराया। उसमें भी जैसे-तैसे जीत मिल पाई।

पाकिस्तान की टीम ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड को 3 विकेट से हराया। ये मैच भी जैसे-तैसे पाकिस्तान जीता था। हालांकि, नामीबिया को 32 रनों से पाकिस्तान ने हराया था। पाकिस्तान को अगले मैच में टीम इंडिया से 61 रनों से हार मिली। वहीं, नामीबिया को 102 रनों से पाकिस्तान ने हराया। इसके बाद सुपर 8 का पहला मैच बारिश में धुल गया और अगले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने पटक दिया। वहीं, आखिरी मैच में श्रीलंका के खिलाफ 212 रन बनाने के बावजूद टीम को 5 रनों से जीत मिली। अब आप ही बताइए कि क्या इस परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करती थी?

पाकिस्तान की टीम ने 2022 का टी20 विश्व कप खेला था। इसके बाद से टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई है। 2023 के वनडे विश्व कप में टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम ग्रुप फेज से ही बाहर हो गई। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का यही हाल हुआ और अब 2026 में टीम सुपर 8 से आगे नहीं जा सके। इस दौरान दो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल भी खेले गए, लेकिन एक बार भी टीम फाइनल के करीब नहीं पहुंच पाई।

