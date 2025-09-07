Pakistan cricket team to host Sri Lanka Afghanistan in tri series ahead of Mens T20 World Cup पाकिस्तान में पहली बार टी20 मैच खेलेगा अफगानिस्तान, सीरीज का शेड्यूल आया सामने, Cricket Hindi News - Hindustan
Pakistan cricket team to host Sri Lanka Afghanistan in tri series ahead of Mens T20 World Cup

पाकिस्तान में पहली बार टी20 मैच खेलेगा अफगानिस्तान, सीरीज का शेड्यूल आया सामने

पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के बाद नवंबर में अफगानिस्तान और श्रीलंका की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान की टीम पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टी20 मैच खेलेगा। 29 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा।

Bhasha Sun, 7 Sep 2025 08:48 PM
पाकिस्तान में पहली बार टी20 मैच खेलेगा अफगानिस्तान, सीरीज का शेड्यूल आया सामने

पाकिस्तान नवंबर में अपनी पहली टी20 त्रिकोणीय सीरीज की मेजबानी करेगा, जिसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हिस्सा लेंगे। तीनों टीम एक-दूसरे से दो बार खेलेंगी जिसके बाद शीर्ष दो टीम 29 नवंबर को लाहौर में फाइनल खेलेंगी। तीनों टीम एक-दूसरे से दो बार खेलेंगी जिसके बाद शीर्ष दो टीम 29 नवंबर को लाहौर में फाइनल खेलेंगी। त्रिकोणीय सीरीज की शुरुआत 17 नवंबर को रावलपिंडी में होगी जब पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान से होगा। रावलपिंडी के लाहौर में भी सीरीज के मुकाबले होंगे। अफगानिस्तान पहली बार पाकिस्तान में टी20 मैच खेलेगा।

19 नवंबर को श्रीलंका का मुकाबला अफगानिस्तान से रावलपिंडी में होगा, जबकि सीरीज के बाकी मैच, फ़ाइनल सहित, लाहौर में खेले जाएँगे। यह पाकिस्तान की हाल ही में हुई घोषणा के बाद हुआ है कि वे अक्टूबर-नवंबर में तीनों प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी करेंगे। पीसीबी के मुख्य संचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद आगामी त्रिकोणीय सीरीज को लेकर उत्साहित हैं।

ये भी पढ़ें:क्रिकेट के बाद बॉलीवुड में एमएस धोनी दिखाएंगे जलवा, एक्शन मूवी का टीजर हुआ लॉन्च

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी सुमैर अहमद सैयद ने रविवार को बयान में कहा, ‘‘हम पाकिस्तान की पहली टी20 त्रिकोणीय सीरीज में श्रीलंका और अफगानिस्तान की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह प्रतियोगिता ना केवल अगले साल के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए बेहतरीन मौका देगी बल्कि प्रशंसकों को अलग-अलग जगहों पर रोमांचक क्रिकेट भी देखने को मिलेगा।’’

त्रिकोणीय सीरीज का कार्यक्रम:

17 नवंबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी

18 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, रावलपिंडी

22 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर

23 नवंबर: पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, लाहौर

25 नवंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान, लाहौर

27 नवंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, लाहौर

29 नवंबर: फाइनल, लाहौर।

