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टेस्ट मैच में गेंदबाजों ने कराई पाकिस्तान की बेजोड़ वापसी, वेस्टइंडीज पर मंडराया हार का खतरा

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान
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त्रिनिदाद में जारी वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में बढ़त लेने के बावजूद मेजबान टीम की हालत खराब नजर आ रही है। पाकिस्तान की वापसी उसके गेंदबाजों ने इस टेस्ट में करा दी है।

Mohammad Abbas Pakistan Test Team
पाकिस्तान की टेस्ट टीम के साथ मोहम्मद अब्बास

पाकिस्तान की टेस्ट टीम के बल्लेबाजों ने नाक कटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वेस्टइंडीज ने त्रिनिदाद में जारी पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में 311 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में 282 रनों तक पहुंच पाई। इस तरह वेस्टइंडीज को 29 रनों की बढ़त मिल गई। यहां से पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो सकती थीं, लेकिन भला हो गेंदबाजों का, जिन्होंने पाकिस्तान की वापसी करा दी, क्योंकि वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 7 विकेट खो दिए हैं और बोर्ड पर रन भी बहुत ज्यादा नहीं हैं।

वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के तीन दिन का खेल समाप्त हो गया है। शान मसूद के शतक और इमाम उल हक के अर्धशतक के दम पर पाकिस्तान ने 282 रन पहली पारी में बनाए, जो वेस्टइंडीज की पहली पारी के रनों से कम थे। हालांकि, दूसरी पारी में वेस्टइंडीज को पाकिस्तान के गेंदबाजों ने संभलने ही नहीं दिया। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मेजबान टीम को पाकिस्तान ने बैकफुट पर धकेल दिया। वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 126 रन 7 विकेट खोकर बनाए हैं। बढ़त भी अभी सिर्फ 155 रनों की हुई है।

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पाकिस्तान के गेंदबाजों ने की कमाल की गेंदबाजी

पाकिस्तान के लिए दूसरी पारी में कमाल की गेंदबाजी तीसरे दिन मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद ने की। अब्बास ने 3, जबकि शहजाद ने दो विकेट निकाले। इसके अलावा मोहम्मद अली और आमिर जमाल को एक-एक सफलता मिली। वेस्टइंडीज के लिए 35 रन सलामी बल्लेबाज तेजनारायण चंद्रपॉल ने बनाए, जबकि 20 रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए। 22 रन शमर जोसेफ बनाकर नाबाद हैं। शाई होप 10 रन तक पहुंचे। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कैरेबियाई टीम के लिए दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका।

मोहम्मद अली ने पहली पारी में चटकाए थे 4 विकेट

पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान के लिए 4 विकेट मोहम्मद अली ने चटकाए थे, जबकि 3 विकेट मोहम्मद अब्बास को मिले थे। वहीं, 2 सफलताएं खुर्रम शहजाद को मिली थीं। आमिर जमाल ने भी एक विकेट निकाला था। वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी में 92 रन शाई होप ने बनाए थे, जबकि 84 रनों की पारी केवम हॉज ने खेली थी। इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज 30 रनों तक भी नहीं पहुंच पाया था। दूसरी पारी में तो और भी ज्यादा हालत मेजबान वेस्टइंडीज टीम की खस्ता नजर आई। पाकिस्तान चौथे दिन इस मैच को जीतने की फिराक में होगा, क्योंकि कैरेबियाई टीम के लिए वापसी करना अब बहुत कठिन है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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