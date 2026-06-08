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पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला है भूचाल! बांग्लादेश में शर्मनाक हार के बाद कोच, कप्तान होंगे बर्खास्त?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांग्लादेश के हाथों टेस्ट में 0-2 से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल मचने की अटकलें तेज हो गई हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्य कोच सरफराज अहमद और कप्तान शान मसूद की छुट्टी हो सकती है। इतना ही नहीं, मुख्य चयनकर्ता भी बदले जा सकते हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाला है भूचाल! बांग्लादेश में शर्मनाक हार के बाद कोच, कप्तान होंगे बर्खास्त?

पाकिस्तान क्रिकेट में किसी बड़े भूचाल की आहट दिख रही है। बांग्लादेश के हाथों में 0-2 से टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उथल-पुथल मच सकता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोच सरफराज अहमद को बर्खास्त किया जा सकता है। कप्तान शान मसूद पर भी गाज गिरने वाली है। इतना ही नहीं, चीफ सिलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। हेड कोच पद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिग्गज बल्लेबाज रहे मोहम्मद यूनुस के संपर्क में है। हालांकि यूनुस ने जिम्मेदारी संभालने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं।

बांग्लादेश दौरे पर पाकिस्तान के लचर प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं। पीसीबी ने यूनुस खान और मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी भूमिका की पेशकश की है और उनके संपर्क में है।

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2017 में अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले सरफराज अहमद को बांग्लादेश दौरे से ठीक पहले ही टेस्ट कोच बनाया गया था। उनके कार्यकाल की शुरुआत बहुत ही खराब हुई। बांग्लादेश के हाथों टीम को टेस्ट में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट में उथल-पुथल की सुगबुगाहटें तेज हो गई थीं।

पीटीआई ने एक सूत्र को कोट किया है, 'मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं कि पीसीबी के अधिकारी बोर्ड में महत्वपूर्ण पदों को संभालने को लेकर यूनुस खान और मोहम्मद हफीज के संपर्क में हैं। लेकिन अभी चीजें फाइनल नहीं हुई हैं।'

सूत्र ने सरफराज अहमद की कोच पद से बर्खास्तगी की अटकलों पर कहा, ‘सरफराज को मुख्य कोच के पद से हटाए जाने और उन्हें नेशनल अंडर-19 और ए टीम को मैनेज करने की जिम्मेदारी फिर से देने का प्रस्ताव है।’

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हेड कोच पद से सरफराज अहमद की बर्खास्तगी बस समय की बात है। यूनुस खान और पीसीबी के बीच जैसे ही बात बन जाएगी, सरफराज की छुट्टी हो जाएगी। दरअसल यूनुस ने मौजूदा पाकिस्तानी टीम में किसी भी तरह की भूमिका संभालने को लेकर कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं।

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद पर भी गाज गिर सकती है। वैसे तो उन्होंने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के मद्देनजर टीम का नेतृत्व करने के लिए और समय देने की मांग की है लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।

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पीटीआई के मुताबिक, पीसीबी ने चीफ सिलेक्टर के पद के लिए मोहम्मद हफीज से संपर्क किया है। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के प्रमुख का पद देने की भी पेशकश की गई है। पीसीबी अधिकारियों और हफीज के बीच अभी सिर्फ शुरुआती स्तर की ही बातचीत हुई है।

सूत्र ने आगे कहा, 'हफीज के मामले में देखें तो चूंकि यह पूर्व खिलाड़ी मीडिया में टीम और बोर्ड की काफी आलोचना करते रहे हैं, ऐसे में उनसे संपर्क करने से ये धारणा पैदा हो सकती है कि उन्हें पद की पेशकश इसलिए की गई है कि वह आलोचना न कर सकें।'

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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