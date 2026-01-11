बांग्लादेश के भारत नहीं आने पर पाकिस्तान मदद के लिए तैयार, दिया वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी का ऑफर

संक्षेप: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश बोर्ड के बीच भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर चल रही खींचतान के बीच पाकिस्तान ने बड़ा ऑफर दिया है और टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच बीसीसीआई के निर्देशों पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने में हिचकिचाहट व्यक्त की है और अपने मुकाबलों को सह मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की है। बोर्ड ने आईसीसी को दो लेटर लिखे हैं लेकिन अभी अंतिम जवाब का इंतजार है, इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई है और बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में आयोजिन करवाने का ऑफर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संकेत दिया है कि वह आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा ना करने की इच्छा जताई है। जिसके कारण बांग्लादेश की भागीदारी और वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच बातचीत अभी भी जारी है।

जियो सुपर की रविवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई है, यदि श्रीलंका के मैदान उपलब्ध नहीं होते हैं। PCB ने ICC को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है कि बांग्लादेश की टीम के कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप मैच लाहौर, कराची या रावलपिंडी जैसे बड़े स्टेडियमों में खेले जा सकते हैं। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के सभी क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही कम समय के नोटिस पर विश्व कप के मैचों का आयोजन कर सकते हैं। बांग्लादेश को अपने ग्रुप के तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है।