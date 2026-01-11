Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan cricket board Willing to Host Bangladesh T20WC Games Amid Tensions with india and icc
बांग्लादेश के भारत नहीं आने पर पाकिस्तान मदद के लिए तैयार, दिया वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी का ऑफर

बांग्लादेश के भारत नहीं आने पर पाकिस्तान मदद के लिए तैयार, दिया वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी का ऑफर

संक्षेप:

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश बोर्ड के बीच भारत में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने को लेकर चल रही खींचतान के बीच पाकिस्तान ने बड़ा ऑफर दिया है और टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई है।

Jan 11, 2026 07:18 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच बीसीसीआई के निर्देशों पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा करने में हिचकिचाहट व्यक्त की है और अपने मुकाबलों को सह मेजबान श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की है। बोर्ड ने आईसीसी को दो लेटर लिखे हैं लेकिन अभी अंतिम जवाब का इंतजार है, इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिलचस्पी दिखाई है और बांग्लादेश के मैच पाकिस्तान में आयोजिन करवाने का ऑफर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संकेत दिया है कि वह आगामी टी20 विश्व कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत का दौरा ना करने की इच्छा जताई है। जिसके कारण बांग्लादेश की भागीदारी और वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच बातचीत अभी भी जारी है।

जियो सुपर की रविवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जताई है, यदि श्रीलंका के मैदान उपलब्ध नहीं होते हैं। PCB ने ICC को औपचारिक प्रस्ताव भेजा है कि बांग्लादेश की टीम के कुछ महत्वपूर्ण ग्रुप मैच लाहौर, कराची या रावलपिंडी जैसे बड़े स्टेडियमों में खेले जा सकते हैं। सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के सभी क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही कम समय के नोटिस पर विश्व कप के मैचों का आयोजन कर सकते हैं। बांग्लादेश को अपने ग्रुप के तीन मैच कोलकाता में और एक मुंबई में खेलना है।

ये भी पढ़ें:कुलदीप यादव ने एक विकेट लेकर किया बड़ा कारनामा, अफ्रीकी दिग्गज को पीछे छोड़ा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि बोर्ड को आगामी टी20 विश्व कप के लिए भारत में होने वाले मैचों को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है और उन्होंने दोहराया कि बीसीबी के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। बुलबुल ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘‘हमें अभी तक आईसीसी से कोई जवाब नहीं मिला है। हमने अपनी चिंताओं के लिए सभी सबूत भेज दिए हैं। ’’ उन्होंने कहा कि बोर्ड ने आईसीसी को अपना रुख स्पष्ट रूप से बता दिया है और इस बात पर जोर दिया कि मैचों को भारत में किसी अन्य शहर में स्थानांतरित करने से उनकी चिंताओं का समाधान नहीं होगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Pakistan Cricket Team India Vs Bangladesh BCCI अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |