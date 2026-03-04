पाकिस्तान ने बदल दी अपनी टीम, बाबर-आयूब को किया बाहर; BAN सीरीज में 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए युवा टीम की घोषणा की है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की निराशा के बाद चयनकर्ताओं ने टीम में काफी बदलाव किए हैं। बाबर-आयूब बाहर हो गए हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया गया है। वर्ल्ड कप में उनके खराब फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें आराम देने का फैसला किया है। सैम अयूब और मोहम्मद नवाज को भी टीम में जगह नहीं मिली है। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ उसकी धरती पर होने वाली तीन मैच की वनडे सीरीज के लिए बुधवार को अपनी 15 सदस्यीय टीम में 4 नए खिलाड़ियों को शामिल किया। यह सीरीज 11 मार्च से खेली जाएगी। दूसरा वनडे 13 और तीसरा वनडे 15 मार्च को खेला जाएगा। सभी मैच ढाका के शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में होंगे।
जिन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है उनमें माज़ सदाकत, शमील हुसैन, ग़ाज़ी घोरी, साद मसूद और अब्दुल समद शामिल हैं। सेलेक्टर्स ने तेज गेंदबाज हरिस रऊफ और बल्लेबाज हुसैन तलात को भी स्क्वॉड में वापस बुला लिया है, जो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वाली टीम में शामिल होंगे। टीम 9 मार्च को ढाका के लिए रवाना होगी, और तीनों वनडे मैच शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।
टीम: शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, माज सदाकत, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद वसीम जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), साद मसूद, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा और शमील हुसैन।
टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान टीम के सभी खिलाड़ियों पर पीसीबी ने ख़राब प्रदर्शन करने के कारण 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (लगभग 16.3 लाख रूपये) का जुर्माना लगाया है। सुपर 8 स्टेज से ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया था और लगातार चौथी बार वे किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफ़ाइनल में नहीं पहुंच सके जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
