पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सैलरी में हो सकती है भारी कटौती, बाबर-रिजवान को PCB देगा झटका

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड सैलरी में कटौती कर सकता है। ऐसे में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों को भारी नुकसान हो सकता है।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों से खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन से जूझ रही है। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को 202 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान की टीम इस साल तीन टेस्ट में से सिर्फ एक जीत सकी है। वनडे में टीम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। टीम ने 11 मैच खेले हैं और सिर्फ दो ही जीत हासिल कर सकी है। वहीं टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने सात मैच जीते और इतने ही हारे हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में टीम को करारी हार मिली। दोनों टीमें रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे हैं। खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय अनुबंध से 3 प्रतिशत आईसीसी राजस्व खंड को हटा देगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है तो खिलाड़ियों की सैलरी पर असर पड़ेगा। आईसीसी राजस्व में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रावधान दो वर्ष पहले लागू किया गया था, जब सीनियर खिलाड़ियों ने तत्कालीन पीसीबी प्रमुख पर आईसीसी राजस्व का 3 प्रतिशत खिलाड़ियों को देने का दबाव बनाया था।

हालांकि हालिया प्रदर्शन को देखते हुए पीसीबी अपने फैसले पर यूटर्न ले सकता है। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी को टेस्ट मैच के लिए लगभग 12 लाख, हर वनडे मैच के लिए छह लाख और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए 4 लाख पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं।