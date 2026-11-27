पाकिस्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से 12 खिलाड़ियों को किया बाहर, सिर्फ 8 महिला खिलाड़ी को मिला अनुबंध
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2026-27 सीजन के लिए आठ महिला क्रिकेटरों के लिए अपने केन्द्रीय अनुबंध की घोषणा की है, जिसमें फातिमा सना और सादिया इकबाल को ए कैटेगरी अनुबंध दिया गया है। बोर्ड ने 12 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पिछले एक साल में राष्ट्रीय महिला टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या घटाकर 20 से महज आठ कर दी है। पीसीबी ने शुक्रवार को नए केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा की जिसमें केवल आठ महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें कप्तान फातिमा सना भी शामिल हैं जिन्हें शीर्ष श्रेणी ए में रखा गया है। स्पिन गेंदबाज सादिया इकबाल को भी ए अनुबंध दिया गया है।
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में में तीन कैटेगरी
मुनीबा अली सिद्दीकी, नशरा संधू और सिदरा अमीन को श्रेणी बी में रखा गया है जबकि आयशा जफर, गुल फिरोजा और सदफ शमास को श्रेणी सी में जगह मिली है। ये अनुबंध 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेंगे। पीसीबी ने कहा कि खिलाड़ियों की फिटनेस का नियमित आकलन किया जाएगा। केंद्रीय अनुबंध हासिल करने वाली खिलाड़ियों को अनुबंध की अवधि के दौरान निर्धारित फिटनेस मानकों को बनाए रखना होगा।
फातिमा सना और सादिया इकबाल को ए कैटेगरी अनुबंध दिया गया है। 24 वर्षीय फातिमा को बल्ले और गेंद दोनों से उनके शानदार और निरंतर प्रदर्शन का इनाम मिला है। वह हाल ही में इंग्लैंड के 'द हंड्रेड' और ऑस्ट्रेलिया की 'महिला बिग बैश लीग' में खेलने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनी थी। यह पिछले चक्र में किए गए अनुबंध से 20 खिलाड़ियों से काफी कम है। 30 जून 2027 तक चलने वाले अनुबंध में तीन कैटेगरी हैं, जिसमें मुनीबा अली सिद्दीकी, नशरा सुंधू और सिदरा अमीन को बी कैटेगरी में रखा गया है। आयशा जफर, गुल फिरोजा और सदफ शमास को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है।
कई खिलाड़ी हुए बाहर
मुनीबा और सिदरा, पिछले चक्र में ए कैटेगरी का हिस्सा थीं और उन्हें बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। गुल फ़िरोज़ा और सदफ शमास डी कैटेगरी से सी में आ गई हैं, जबकि आयशा जफर केन्द्रीय अनुबंध की नई सूची में शामिल हुई हैं। पीसीबी ने कहा कि खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म और फिटनेस के साथ-साथ टीम की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर कैटेगरी तय की गईं।
नई सूची में पिछले सीजन के कई खिलाड़ी शामिल नहीं हैं। आलिया रियाज, डायना बेग, रमीन शमीम, नजीहा अल्वी, नतालिया परवेज़, ओमैमा सोहेल, सिदरा नवाज़, सैयदा अरूब शाह, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर, साथ ही उभरते हुए खिलाड़ी इमान फातिमा और शवाल ज़ुल्फ़िकार, सभी बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा ये बदलाव महिला क्रिकेट के लिए एक बेहद अहम समय पर किया गया है, क्योंकि टीम ने पिछली तीन वनडे सीरीज में से दो गंवाए हैं और 11 टीमों की आईसीसी महिला चैंपियनशिप में पांचवें स्थान पर है।
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