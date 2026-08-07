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पाकिस्तान ने हमजा नजर पर लगाया 2 साल का बैन, 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगा

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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पाकिस्तान के युवा ऑलराउंडर हमजा नजर को वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान भ्रामक और अधूरी जानकारी देने का दोषी पाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दो साल के लिए बैन कर दिया है।

Hamza Nazar
पाकिस्तानी खिलाड़ी हमजा नजर

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हमजा नजर को दो साल के लिए घरेलू और इंटरनेशनल क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। उन पर बोर्ड ने ये एक्शन इस वजह से लिया क्योंकि उन्होंने वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान भ्रामक और अधूरी जानकारी दी थी। दोषी पाए जाने पर उन पर पाकिस्तान बोर्ड ने 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नजर के पाकिस्तान के लिए खेलने का इंतजार और बढ़ गया है। उन्हें टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

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कमेटी ने नजर को दोषी पाया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनुसार नजर द्वारा क्रिकेट बोर्ड के माध्यम से वीजा के लिए आवेदन करते समय दी गई जानकारी सटीक नहीं थी। पाकिस्तान के बोर्ड ने इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ऑलराउंडर ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान पूर्ण और सटीक जानकारी का खुलासा नहीं किया, जबकि भ्रामक विवरण दिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया। समिति ने नजर को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया, जिसके बाद कमेटी ने मौजूद सबूतों की समीक्षा की और बोर्ड को रिपोर्ट दी।

रिपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमजा नजर के खिलाफ बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया। बोर्ड ने समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद नजर को सभी तरह की क्रिकेट से दो साल के लिए निलंबित कर दिया और 10 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी बयान में कहा कि वह गलत जानकारी देने, जानकारी छिपाने और भ्रामक तथ्य जमा करने से जुड़े मामलों को अत्यधिक गंभीरता से लेता है। बोर्ड ने कहा, ''पीसीबी किसी भी व्यक्ति को बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट या खेल को पसंद करने वाले और इसका सम्मान करने वाले लाखों समर्थकों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं देगा।''

वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान समेत पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी जाम्बिया के लुसाका में अनधिकृत टूर्नामेंट एशियाई लीजैंड्स खेलने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा दो साल के लिये प्रतिबंधित हो सकते हैं । पीसीबी ने जारी बयान में स्पष्ट किया है कि एशियाई लीजैंड्स जैसे अनधिकृत टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी जिसमें मान्यता प्राप्त विदेशी लीग में भाग लेने पर दो साल का प्रतिबंध शामिल है। बयान में कहा गया ,'' इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग में दो साल तक क्रिकेट, कोचिंग, सलाहकार, मेंटोर या अन्य पद पर भी काम नहीं कर सकेंगे ।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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