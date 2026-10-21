पाकिस्तान ने भारत में टीम भेजने से किया इनकार, टूर्नामेंट से नाम लिया वापस; नकवी ने नहीं दी अनुमति

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2027 में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम भेजने से मना कर दिया है। पाकिस्तान वेटरंस क्रिकेट संघ प्रमुख फवाद एजाज ने कहा कि टीम ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल जनवरी में भारत में होने वाले इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिये अपनी 50 प्लस उम्र की टीम को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने श्रीलंका में पिछले साल हुआ टूर्नामेंट जीता था लेकिन इस बार बोर्ड ने पाकिस्तान वेटरंस क्रिकेट संघ को बता दिया है कि उन्हें भारत में खेलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने भारत में पाकिस्तान की टीम को भेजना से मना कर दिया है।

मेजबान देश ने दिया था आश्वासन पीवीसीए के प्रमुख फवाद एजाज ने कहा ,'' हमने आयोजकों को बता दिया है कि हम टूर्नामेंट से नाम वापिस ले रहे हैं । वे विकल्प की व्यवस्था कर सकते हैं ।' उन्होंने कहा कि आयोजकों और मेजबान देश ने उन्हें टीम वीजा और उच्च स्तरीय सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया था जिसके बाद पीसीबी और विदेश तथा गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी गई।

फवाद ने कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने उन्हें बताया कि भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने भी हाल ही में एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी के लिये भारत टीम भेजने से इनकार कर दिया था जिसके बाद बांग्लादेश को शामिल किया गया। दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों की वजह से भारत और पाकिस्तान सिर्फ आईसीसी या एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों में खेलते हैं, वो भी ज्यादातर न्यूट्रल वेन्यू पर इनके मुकाबले होते हैं।

भारत ने 2008 में खेला था आखिरी मैच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आखिरी बार जुलाई 2008 में पाकिस्तान में क्रिकेट खेला था। उस समय भारत ने पाकिस्तान की मेजबानी में हुए एशिया कप में हिस्सा लिया था। भारतीय टीम ने द्विपक्षीय सीरीज (टेस्ट/वनडे) के लिए आखिरी बार 2005-06 में पाकिस्तान का दौरा किया था। नवंबर 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में खटास आ गई, जिसके बाद भारत सरकार ने भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे पर रोक लगा दी।

पाकिस्तान ने भारत के साथ 'संवेदनशील द्विपक्षीय स्थिति' का हवाला देते हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के लिए अपनी पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम को मेजबान देश भेजने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए पिछले साल तमिलनाडु में आयोजित एफआईएच जूनियर विश्व कप और एशिया कप से भी अपना नाम वापस ले लिया था।