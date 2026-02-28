होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2026 से हुआ बाहर, हाईस्कोरिंग मुकाबले में श्रीलंका को 5 रनों से हराया

Feb 28, 2026 11:11 pm IST Himanshu Singh
पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गई है। पाकिस्तान ने अपने आखिरी सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका को करीबी मुकाबले में 5 रनों से हराया। ग्रुप-2 से इंग्लैंड के बाद अब न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है।

पाकिस्तान ने शनिवार को टी20 विश्व कप सुपर-8 के अपने आखिरी मुकाबले में श्रीलंका को 5 रनों से हराया। हालांकि इस जीत के बावजूद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी है। न्यूजीलैंड की टीम बेहतर रन रेट की मदद से अंतिम-4 में जगह बनाने में सफल रही है। पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान और फखर जमां के बीच हुई शतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 212 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 207 रन ही बना सकी। श्रीलंका को आखिरी ओवर में जीत के लिए 28 रन चाहिए थे और कप्तान दसुन शनाका ने शाहीन अफरीदी के खिलाफ पहली गेंद पर चौका और फिर लगातार गेंदों पर तीन छक्के लगाकर मैच में श्रीलंका की वापसी कराई। हालांकि अंतिम दो गेंदों पर रन नहीं बना।

पाकिस्तान टूर्नामेंट से हुआ बाहर

पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 147 के स्कोर तक श्रीलंका की पारी को रोकना था लेकिन श्रीलंका ने 16वें ओवर में ही 150 के स्कोर को पार कर लिया था और पाकिस्तान के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। श्रीलंका की टीम ने सुपर-8 मुकाबले में आखिरी गेंद तक मैच जीतने की पूरी कोशिश की। हालांकि 5 रन से चूक गए। इसके साथ ही पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में सिर्फ एक मुकाबला जीता सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इंग्लैंड 6 अंक के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि न्यूजीलैंड तीन अंक और बेहतर रन रेट के कारण अंतिम-4 में पहुंचने में सफल रहा है। पाकिस्तान के भी तीन अंक है।

श्रीलंका ने दी टक्कर

213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसने 33 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। पथुम निसंका (तीन) और कामिल मिशारा (26) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद चरित असलंका ने पवन रत्नायके के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिय 42 रन जोड़े। नौवें ओवर में अबरार अहमद ने चरित असलंका 18 गेंदों में (25) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। कामिंडु मेंडिस (तीन) और जनित लियानगे (पांच) रन बनाकर आउट हुये। 18वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने पवन रत्नायके को बाउंड्री पर कैच आउट कराया। पवन रत्नायके ने 37 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 58 रनों की पारी खेली। श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 207 रन हीं बना सकी।

फरहान और फखर के बीच शतकीय साझेदारी

पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (100) और फखर जमां (84 रन) के बीच टी20 विश्व कप इतिहास में किसी भी विकेट के लिए 176 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से श्रीलंका के खिलाफ आठ विकेट पर 212 रन का विशाल स्कोर बनाया। पाकिस्तान को नेट रन रेट में न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ने और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका को 147 रन से कम के स्कोर पर रोकना था। सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम को कम से कम 64 रन या उससे ज्यादा से जीत दर्ज करनी थी लेकिन टीम ऐसा नहीं कर सकी।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर बनाने के लिए आक्रामक बल्लेबाजी की लेकिन श्रीलंका के मैदान पर खराब प्रदर्शन ने प्रतिद्वंद्वी टीम को फायदा पहुंचाने में योगदान दिया। जमां 16वें ओवर में आउट हुए, उन्होंने दो जीवनदान का फायदा उठाते हुए 42 गेंद की पारी खेली जिसमें नौ चौके और चार छक्के जड़े थे। जब वह 15 रन पर थे तो दासुन शनाका की गेंद पर महीश तीक्षणा के हाथों से निकलकर एक चौका लग गया। जब वह 46 रन पर थे तब श्रीलंकाई विकेटकीपर ने कैच लेने की जोरदार अपील की लेकिन टीम ने डीआरएस नहीं लिया।

फरहान (60 गेंद में नौ चौके, पांच छक्के) ने धमाकेदार बल्लेबाजी की पहल की, जिससे पाकिस्तान ने पांचवें ओवर के अंदर 50 रन का आंकड़ा पार किया। इससे उन्हें हर ओवर में कम से कम 10 रन बनाने की लय मिली जिसे उन्होंने अच्छी तरह बनाए रखा। दाएं हाथ के बल्लेबाज फरहान ने टी20 विश्व कप के एक चरण में सबसे ज्यादा रन (319) बनाने का भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और टूर्नामेंट में अपना दूसरा शतक भी लगाया। उन्होंने गेंदबाजी आक्रमण का पूरा फायदा उठाया जो दबाव में अपनी लाइन एवं लेंथ से चूकते दिखे।

श्रीलंका के गेंदबाजों के पास फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज के खिलाफ कोई रणनीति नहीं दिख रही थी। फरहान का भाग्य ने भी साथ दिया। 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर लांग ऑफ पर दुनिथ वेलालगे पर बाउंड्री के पास तेजी से दौड़े, लेकिन कैच छूट गया और पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज को पहला जीवनदान मिल गया।

लेकिन गेंद को वापस अंदर फेंकने के बजाय वेलालगे ने अपनी ऊंगली को देखना शुरू कर दिया और एक-दो पल बाद ही उन्हें अहसास हुआ कि गेंद अब भी खेल में है। फिर 16वें ओवर की पहली गेंद पर जनिथ लियानागे ने कैच लेते समय बाउंड्री रस्सी पर पैर रखा और फरहान एक बार फिर बच गए।

हालांकि इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई जिसमें फरहान का विकेट भी शामिल था। फरहान अपना शतक पूरा करने के तुरंत बाद आउट हो गए। 16वें ओवर में पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 176 रन बना लिए थे लेकिन टीम ने आखिरी चार ओवर में 36 रन पर आठ विकेट गंवा दिए।

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

Pakistan Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup
