पाकिस्तान के बॉलिंग यूनिट पर माइक हेसन को है भरोसा, भारत के खिलाफ मैच में बैटिंग को लेकर टेंशन में

मुख्य कोच माइक हेसन का मानना है कि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार है। हालांकि वह बैटिंग यूनिट को लेकर थोड़ा टेंशन में हैं, क्योंकि बल्लेबाज निरंतर प्रदर्शन बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, जबकि गेंदबाज बेहतर लय में हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन हेसन ने आगे की चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि उनकी टीम इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान शुक्रवार को अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ओमान के साथ मुकाबला पाकिस्तानियों के लिए भारत के साथ होने वाले अहम मुकाबले से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने और लय बनाए रखने का एक अच्छा अवसर है।

मुख्य कोच माइक हेसन ने कहा, "हम जानते हैं कि भारत अपने प्रदर्शन को देखते हुए बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और यह सही भी है। हम एक टीम के रूप में दिन-ब-दिन बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और खुद से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं... मैं काम की विशालता नहीं, बल्कि आगे आने वाले काम की चुनौती के बारे में कहूंगा, और हम निश्चित रूप से इसके लिए उत्सुक हैं।"

हेसन अपनी टीम के गेंदबाजी क्रम को लेकर काफी उत्साहित थे और उन्होंने खास तौर पर मोहम्मद नवाज की भूमिका पर जोर दिया, जिन्हें उन्होंने 'इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज' करार दिया। पिछले साल हुए टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम में नजरअंदाज किए जाने के बाद, नवाज ने हाल ही में पाकिस्तान की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शानदार वापसी की है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में हुई टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक सहित पांच विकेट लिए हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमारी टीम की सबसे खास बात यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं, और पिछले छह महीनों से जब से उनकी टीम में वापसी हुई है, उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है। और जाहिर है कि अबरार अहमद और सूफ़ियान मुकीम ने भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया है जितना उन्होंने किया है। सैम अयूब अब दुनिया के शीर्ष दस ऑलराउंडरों में शामिल हैं। तो ज़ाहिर है कि यह उनके गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। और सलमान अली आगा ने शायद ही कभी गेंदबाजी की है, और वह ज़ाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्पिनर हैं।"

हालांकि, हेसन अपनी बल्लेबाजी इकाई को लेकर उतने आश्वस्त नहीं थे, और उन्होंने स्वीकार किया कि यह बदलाव के दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा, "यह एक विकासशील बल्लेबाजी क्रम है और कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने दिन आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन इस समय उनके पास उतने अच्छे दिन नहीं हैं जितने आप चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है। हालांकि, हमारे लिए बात यह है कि एक बल्लेबाजी समूह के रूप में हम सभी पहलुओं के योग में ज्यादा रुचि रखते हैं। क्योंकि कई बार 150 का स्कोर काफी होता है, तो कई बार 190 का स्कोर भी काफी नहीं होता। इसलिए, एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में, आपको यह तय करना होगा कि मैच जीतने के लिए क्या जरूरी है और देखना होगा कि क्या हम उससे ऊपर जा सकते हैं।"

यह प्रमुख मुकाबला दुबई में होना है, जहां भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को सिर्फ 57 रनों पर समेट दिया था, जिसमें कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए थे। पाकिस्तान के पास भी कल उसी मैदान पर ओमान के खिलाफ होने वाले मैच में परिस्थितियों का आकलन करने का मौका होगा।

हेसन ने कहा, "देखिए, मुझे नहीं लगता कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह पिच शारजाह की तरह स्पिन करेगी। और कल भी जब कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की, तो पिच ज्यादा स्पिन नहीं हुई। मुझे लगता है कि जब भी आपके पास ऐसे कलाई के स्पिनर हों, तो पिच का उतना महत्व नहीं रहता।"