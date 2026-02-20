होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने क्यों फेंकी थी बोतल, कोच माइक हेसन बताई पीछे की कहानी

Feb 20, 2026 09:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच माइक हेसन ने सलमान अली आगा के मैदान पर गुस्से में पानी की बोतल फेंकने वाले वीडियो पर चुप्पी तोड़ी है। उनका मानना है कि यह घटना पूरी तरह गलत समझी गई है और इसका मेरे साथ किसी बहस या विवाद से कोई लेना-देना नहीं था।

पाकिस्तान की टीम ने टी20 विश्व कप सुपर-8 के लिए जगह बना ली है। टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में नामीबिया को हराया। इस मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा काफी गुस्से में नजर आए। माइक हेसन से बातचीत के दौरान उन्होंने गुस्से में बोतल जमीन पर फेंक दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बाबर आजम भी वहां मौजूद थे, जिन्हें उस मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को होने वाले मुकाबले से पहले मुख्य कोच माइक हेसन ने वायरल वीडियो को लेकर चुप्पी तोड़ी है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले से पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बताया कि सलमान आउट होने से काफी निराश थे और उन्होंने वहां निराशा जाहिर की। उन्होंने आगे कहा कि फुटेज को व्यापक रूप से गलत तरीके से समझा गया है और जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के कप्तान के साथ उनकी बातचीत बिल्कुल सीधी-सादी थी और यह आगा की प्रतिक्रिया से संबंधित नहीं थी।

माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे वीडियो भेजी गई थी जोकि मैंने देखा था और आपने इसे पूरी तरह से गलत समझा। मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। मैं सलमान से बात करने जा रहा था और नवाज को बताने के लिए कि वह पैड्स पहन ले क्योंकि वह लेफ्ट-हैंडर है। आगा अभी-अभी आउट हुआ था और स्वाभाविक रूप से नाराज था, इसलिए उसने अपनी बोतल जमीन पर फेंक दी। इसका मेरी बातचीत से कोई लेना-देना नहीं था।"

पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में टीमों को हराने की जबरदस्त काबिलियत है, भले ही सैम अयूब के फॉर्म की वजह से उन्हें उस काबिलियत को दिखाने में मुश्किल हुई हो। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान ने पावरप्ले में रन बनाने की ज़िम्मेदारी संभाली है क्योंकि नामीबिया के ख़िलाफ मैच से पहले आगा के लिए रन कम हो गए थे, और बाबर आजम अपनी काबिलियत का पूरा फ़ायदा उठाने के करीब नहीं थे

