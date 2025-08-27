Pakistan coach Ashley Noffke warns batters to not take Shaheen Afridi lightly as his Confidence is growing and speed एशिया कप में शाहीन अफरीदी का दिखेगा नया रूप, गेंदबाजी कोच ने बैटर को बचकर रहने की दी सलाह, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan coach Ashley Noffke warns batters to not take Shaheen Afridi lightly as his Confidence is growing and speed

एशिया कप में शाहीन अफरीदी का दिखेगा नया रूप, गेंदबाजी कोच ने बैटर को बचकर रहने की दी सलाह

तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पिछले कुछ समय से गेंद से कमाल नहीं दिखा सके हैं और लगातार खराब प्रदर्शन के कारण टीम से भी बाहर हुए हैं। हालांकि कोच का मानना है कि वह वापसी कर रहे हैं और स्पीड भी बेहतर हुई है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 03:14 PM
पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच एश्ले नोफ्के ने आगामी एशिया कप के लिए विपक्षी बल्लेबाजों को तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को हल्के में ना लेने के लिए चेताया है। उन्होंने कहा है कि शाहीन अफरीदी एक बार फिर अपनी पुरानी लय हासिल करने के करीब हैं, जहां वह अपनी रफ्तार और लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते थे। अफरीदी 2023 में पीठ की चोट से जूझने के बाद खराब दौर से गुजरे हैं। जिससे उन्होंने गति और निरंतरता खो दी।

शाहीन अफरीदी को खराब फॉर्म के कारण बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया था। हालांकि गेंदबाजी कोच एश्ले नोफ्के का मानना है कि तेज गेंदबाज अब लय हासिल कर रहा है और अपने शीर्ष फॉर्म के करीब पहुंच रहा है। कोच ने कहा, ''उसे पता है कि रफ्तार कम हुई है और फॉर्म भी खराब रहा है। स्पीड को पाने में समय लगता है। लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। वेस्टइंडीज सीरीज के दौरान हमने 140 किमी/घंटा की रफ्तार वाली गेंदें ज्यादा देखी हैं। वह निश्चित रूप से वापसी कर रहा है और उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है।''

शाहीन अफरीदी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हॉइट बॉल सीरीज में काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी की थी और गेंदबाजी कोच को लगता है कि यह केवल समय की बात है जब वह लगातार 150 किमी/घंटा के करीब की गति तक पहुंच जाएगा। नोफ्के ने बताया, "इसमें तकनीक, मानसिकता और अच्छा रिलीज प्वाइंट शामिल है, जो गेंदबाजों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

पाकिस्तान ने हाल ही में 2025/26 के लिए पुरुष केंद्रीय अनुबंध सूची जारी की। 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए कुल 30 खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 10 खिलाड़ी श्रेणी बी में सूचीबद्ध हैं। शाहीन अफरीदी भी बी में मौजूद हैं।