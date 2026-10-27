पाकिस्तान ने बदला कप्तान, इस ICC ट्रॉफी में फातिमा सना की जगह मुनीबा अली करेंगी टीम की कप्तानी
पाकिस्तान ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए अपना कप्तान बदला है। टीम की फुल टाइम कप्तान फातिमा सना की जगह मुनीबा अली जिम्मेदारी संभालेंगी। पाकिस्तान की टीम में और कौन-कौन से खिलाड़ी हैं, जानिए।
विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली नवंबर में यूएई के अजमान में होने वाली आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगी। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने अपना कप्तान बदल दिया है। टीम की रेगुलर कप्तान फातिमा सना, पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ डब्ल्यूबीबीएल में अपने कमिटमेंट्स की वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगी।
इस साल यह दूसरी बार है जब मुनीबा ने सना की जगह कप्तानी की है। उन्होंने जुलाई में श्रीलंका दौरे के टी20 के दौरान पाकिस्तान की कप्तानी की थी, जब सना ने बर्मिंघम फ़ीनिक्स के लिए द हंड्रेड में हिस्सा लिया था। मुनीबा विमेंस इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में अपनी वापसी भी करेंगी, क्योंकि वह व्यक्तिगत कारणों से एशियन गेम्स में नहीं खेल पाई थीं।
बैटर आयशा जफर को वाइस-कैप्टन बनाया गया है, जबकि ऑलराउंडर आलिया रियाज और पेसर हुमना बिलाल को एशियन गेम्स में खेलने वाली टीम से बाहर रखा गया है। सना की गैरमौजूदगी को छोड़कर, बाकी 14 मेंबर वाली टीम वैसी ही है जैसी एशियन गेम्स से पहले महिला एशिया कप में थी। वहीदा अख्तर और सदफ शमास, जो एशिया कप टीम का हिस्सा थीं लेकिन एशियन गेम्स में नहीं थीं, उन्हें भी चुना गया है।
महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 के लिए पाकिस्तान टीम:
मुनीबा अली (कप्तान), आयशा ज़फ़र (उप-कप्तान), इमान नसीर, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, नशरा सुंधू, सदफ शमास, सायरा जबीन, शवाल जुल्फिकार तसमिया रुबाब, तूबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर।
10 टीमें, 2 ग्रप, 9 नवंबर से शुरुआत, बड़ी टीमें क्यों नहीं हैं शामिल
टीम यूएई जाने से पहले 7-9 नवंबर तक तीन दिन के ट्रेनिंग कैंप के लिए 6 नवंबर को लाहौर में इकट्ठा होगी। दस टीमों का यह टूर्नामेंट 12 नवंबर से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्यके ग्रुप में पांच टीमें होंगी। स्क्वॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात (मेजबान), आयरलैंड और श्रीलंका को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि थाइलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें ग्रुप बी में हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज जैसी शीर्ष टीमें इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य नीचे के स्तर की टीमों को आगे बढ़ाना और क्रिकेट को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य महिला क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना भी है। इसमें पांच पुर्ण सदस्य देशों की टीमें और पांच एसोसिएट देशों की टीमों शामिल हैं, जिससे टूर्नामेंट में संतुलन बना रहेगा और कमजोर और मध्य स्तर की टीमों को मौका भी मिलेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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