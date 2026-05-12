बांग्लादेश से हारते ही पाकिस्तानी कप्तान का अजीबोगरीब बहाना, 12 और 6 महीने की कहानी सुनाने लगे
बांग्लादेश से पहला टेस्ट हारते ही पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने अजीबोगरीब बहाना बनाया। वह 12 और 6 महीने की कहानी सुनाने लगे। पाकिस्तान टीम 268 रनों का टारगेट चेज नहीं कर सकी।
बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में करारी शिकस्त मिलने के बाद आलोचनाओं से घिरे पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने मंगलवार को घबराहट में कोई प्रतिक्रिया देने से बचने की सलाह दी है। बांग्लादेश ने ढाका में खेले गए टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 104 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहली बार बांग्लादेश की सरजमीं पर टेस्ट मैच गंवाया है। मसूद दिसंबर 2023 से टेस्ट में पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में टीम को 15 मैचों में 11 हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच गंवाने के बाद कहा कि वह कोई बहाना नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान काफी लंबे अंतराल के बाद टेस्ट मैच खेल रहा है।
12 महीने, 6 महीने की सुनाई कहानी
मसूद ने ढाका में संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''निश्चित रूप से जवाबदेही होनी चाहिए और सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं किसी पर दोषारोपण करने में विश्वास नहीं करता हूं। इस तरह से टेस्ट हारना निराशाजनक है, क्योंकि एक समय मुझे लगा कि हम ड्रॉ हासिल करने की स्थिति में थे।" उन्होंने कहा, "हमने पिछले साल वेस्टइंडीज की मेजबानी करने के लगभग 12 महीने बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। हम लगभग छह महीने के अंतराल के बाद बांग्लादेश आए हैं, इसलिए हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।" उन्होंने कहा, “सिर्फ टीम में बदलाव करना, खिलाड़ियों को बाहर करना या सिर्फ युवा खिलाड़ियों को खिलाना कोई समाधान नहीं है।”
'हमें आत्मचिंतन करना होगा'
उन्होंने कहा कि हर कप्तान की तरह वह भी एक मजबूत टेस्ट टीम बनाना चाहते हैं। मसूद ने कहा कि टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग सत्र के बाद टेस्ट में आए हैं, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम अभी भी सीरीज ड्रॉ करने की स्थिति में हैं और हमें आत्मचिंतन करना होगा। आज के दौर के क्रिकेटर के तौर पर सभी खिलाड़ियों को सफेद गेंद से लाल गेंद के क्रिकेट प्रारूप में ढलना होगा।" बांग्लादेश ने इससे पहले 2024 में पाकिस्तान को उसके घरेलू मैदान पर टेस्ट सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। उस समय भी मसूद टीम के कप्तान थे।
नाहिद-नजमुल ढाका में चमके
तेज गेंदबाज नाहिद राणा के पांच विकेट की बदौलत बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन करारी शिकस्त दी। ढाक में 268 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 163 रन पर सिमट गया जिसमें नाहिद ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 40 रन देकर पंजा खोला। इससे पहले कप्तान नजमुल हुसैन शंटो के 87 रन की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 152 रन से करने के बाद दूसरी पारी नौ विकेट पर 240 रन घोषित की। नजमुलन ने पहली पारी में शतक लगाया। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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