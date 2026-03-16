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शाहीन अफरीदी ने बताया क्यों बांग्लादेश के सामने पस्त हुई पाकिस्तानी टीम, हार गई वनडे सीरीज

Mar 16, 2026 06:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अपनी पहली वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसे 2-1 से मेजबान बांग्लादेश ने जीता। 

शाहीन अफरीदी ने बताया क्यों बांग्लादेश के सामने पस्त हुई पाकिस्तानी टीम, हार गई वनडे सीरीज

T20 World Cup 2026 के बाद पाकिस्तान की टीम पहली वनडे सीरीज खेलने उतरी और सीरीज में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे, जिन्होंने मैच के बाद उन कारणों को बताया, जिनके चलते टीम को हार का सामना करना पड़ा। सलमान अली आगा ने शतक जरूर जड़ा, लेकिन वह शतक बेकार रहा, क्योंकि आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान की टीम 11 रनों से मुकाबला हार गई। कप्तान शाहीन का मानना है कि रिशाद हुसैन की स्पिन बॉलिंग ने मैच उनसे छीन लिया। इसके अलावा शुरुआत में विकेट गिरना भी पाकिस्तान की हार का कारण रहा।

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शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआती विकेट हमें थोड़े महंगे पड़े, लेकिन मुझे टीम पर सच में गर्व है। वे आखिर तक लड़ते हैं और मुझे लगता है कि हमें युवाओं के लिए इसकी जरूरत है और वे आखिरी बॉल तक लड़ते हैं।" कप्तान ने सलमान अली आगा के शतक पर कहा, "हां, सलमान हमेशा एक बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, टेस्ट और ODI में वह हमेशा मिडिल-ऑर्डर में अच्छा करता है। उसे स्पिन और फास्ट बॉलर्स को खेलना पसंद है। मुझे लगता है कि सलमान ने बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए खेला है और बहुत अच्छी पारियां खेली हैं।"

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टीम को लेकर शाहीन ने कहा, "कई युवा पहली बार यहां वनडे के लिए आए थे और उन्होंने अच्छा खेला और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे।" शाही ने अपनी बैटिंग पर कहा, "हां, मैं कोशिश करूंगा, जैसे यह मेरा काम है, लेकिन हां, रिशाद ने सच में बहुत अच्छी बॉलिंग की। वह एक बेस्ट लेगस्पिनर है और मुझे लगता है कि बांग्लादेश टीम को बधाई। उन्होंने सच में बहुत अच्छा खेला।" युवाओं को लेकर कप्तान ने कहा कि वे जितना ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, उतना ही वह तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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