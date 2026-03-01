पाकिस्तानी कप्तान ने खुद ही खोल दी अपनी पोल, WC से बाहर होने के बाद बताई ये बड़ी कमजोरी
टी-20 विश्व कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान आगा सलमान ने अपनी और अपनी पूरी टीम की बड़ी कमजोरी उजागर की है। उन्होंने प्रेशर सिचुएशन में अच्छी डिसीजन मेकिंग ना कर पाने को विश्व कप में मिली हार का सबसे बड़ा कारण माना है। जानिए उन्होंने प्रेस कॉन्फेंस में क्या कहा।
पाकिस्तान शनिवार, 28 फरवरी को टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर हो गया। पेल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 213 रनों का विशाल स्कोर बनाने के बाद पाकिस्तानी टीम को श्रीलंका को 147 के भीतर रोकना था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में 207 रन बनाए और 5 रनों से मुकाबला हारी। श्रीलंका ने यह मैच अपने नाम तो नहीं किया, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन जरूर कर दिया कि पाकिस्तान टी-20 विश्व कप 2026 की रेस से बाहर हो गया।
मैच समाप्त होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने से प्रेस कॉन्फेंस में पत्रकारों ने कई कड़े सवाल किए। उनसे यहां तक पूछ दिया गया कि आप खुद कप्तानी छोड़ेंगे या बोर्ड आपको बाहर करेगा। इस बीच पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कप्तान सलमान अली आगा ने अपनी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा किया है। उन्होंने टीम की सबसे बड़ी कमजोरी दबाव की स्थिति में सही निर्णय न ले पाना बताया है।
प्रेस कॉन्फेंस के दौरान पाकिस्तानी कैप्टन ने स्वीकार किया कि, "हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि जब भी टीम पर दबाव बढ़ता है, तो वे अपनी रणनीति को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते और यहीं पर उनसे गलतियां होती हैं।" उन्होंने इसे पाकिस्तान की लगातार विफलता का कारण भी बताया। यह लगातार चौथा आईसीसी इवेंट है जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका है। कप्तान के अनुसार, आईसीसी जैसे बड़े टूर्नामेंट में दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ बहुत अधिक दबाव होता है और उस दबाव में अपने खेल के स्तर को ऊपर न उठा पाना ही हार की मुख्य वजह रही है।
आगा सलमान ने टूर्नामेंट में टीम के अंडर परफॉर्म करने की बात स्वीकार की और चयन से लेकर प्रदर्शन तक की पूरी जिम्मेदारी खुद और कोच पर ली है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि टीम 18 ओवर तक बहुत अच्छा खेली थी, लेकिन अंतिम तीन ओवरों में एग्जीक्यूशन और सही फैसलों की कमी के कारण वे मैच को उस तरह फिनिश नहीं कर सके जैसा चाहते थे। कप्तान का मानना है कि भविष्य में पाकिस्तान को अगर बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं, तो उन्हें हाई-प्रेशर मैचों में अपनी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना होगा।
बता दें पाकिस्तान की टीम साल 2023 के वनडे विश्व कप से लेकर 2026 के टी-20 विश्व कप तक पिछले चार आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के लिए जगह नहीं बना पाई है। 2023 के विश्व कप में बाहर होने के पाकिस्तानी टीम को 2024 के टी-20 विश्व कप में भी निराशा हाथ लगी और उसके बाद 2025 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में भी अंतिम चार में जगह नहीं बना पाए। अब 2026 के टी-20 विश्व कप से भी बाहर हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।