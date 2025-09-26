Pakistan captain Salman Agha spoke for India after reaching the Asia Cup 2025 final We are a good enough team to beat an नहीं कम हुई पाकिस्तान की हेकड़ी, फाइनल में पहुंचने के बाद भारत को दी गीदड़ भभकी; बोले- हम किसी को भी…, Cricket Hindi News - Hindustan
नहीं कम हुई पाकिस्तान की हेकड़ी, फाइनल में पहुंचने के बाद भारत को दी गीदड़ भभकी; बोले- हम किसी को भी…

पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जीत दर्ज कर एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। इस खिताबी मुकाबले में उनकी भिड़ंत भारत से होनी है। अभी तक 2 बार इस टूर्नामेंट में हारने के बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 06:34 AM
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर एशिया कप 2025 फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अब रविवार, 28 सितंबर को खिताबी मुकाबले में उनका सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होने वाला है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को 2 बार धूल चटा चुकी है, इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई है। बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के बाद उनके कप्तान सलमान आगा ने फिर गीदड़ भभकी दी है। बता दें, ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 तो सुपर-4 में 6 विकेट से धूल चटाई थी।

सलमान आगा ने बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के बाद कहा, “अगर आप इस तरह के मैच जीतते हैं, तो हम एक खास टीम ज़रूर होंगे। सभी ने बहुत अच्छा खेला। बल्लेबाजी में कुछ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन हम इस पर काम करेंगे। शाहीन एक खास खिलाड़ी हैं। वह वही करते हैं जो टीम को उनसे चाहिए। उनके लिए बहुत खुश हूँ। हम 15 रन कम रह गए। जिस तरह से हमने शुरुआत में गेंदबाजी की, उससे हम दबाव बना सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं तो आप मैच जीत सकते हैं। हमारी फील्डिंग अच्छी रही है। शेन हम पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम अतिरिक्त सत्र भी ले रहे हैं। माइक हेसन ने कहा था कि अगर आप फील्डिंग नहीं कर सकते, तो आप टीम में नहीं होंगे। हम किसी को भी हराने के लिए काफी अच्छी टीम हैं। हम रविवार को वापसी करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे।”

कैसा रहा PAK vs BAN मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। टॉप-5 बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया जिसमें साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सैम अयूब और कप्तान सलमान आगा जैसे बल्लेबाजों का नाम शामिल है। हालांकि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज की पारियों के दम पर टीम 20 ओवर में 135 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद ने 3 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम शुरुआत से ही रनचेज में नजर नहीं आई। पहले ओवर में पहला विकेट खोने के बाद आधी टीम 63 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी। शमीम हुसैन ने 30 रनों की पारी खेल कुछ देर हार को टाले रखा, मगर अंत में पाकिस्तान 9 विकेट के नुकसान पर 124 ही रन बना पाई। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेट चटकाकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई।

