इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रोए दुखड़े, बताया किसकी वजह से हारे मैच
सलमान आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद कहा कि कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है। हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी - उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया।
पाकिस्तान को मंगलवार 24 फरवरी की रात इंग्लैंड के हाथों सुपर-8 मुकाबले में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अब उनका सेमीफाइनल में पहुंचना ना पहुंचना दूसरी टीमों पर निर्भर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए साहिबजादा फरहान की 63 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर 164 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा और टीम को जीत दिलाई। हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने। पाकिस्तान के कप्तान सलमाना आगा ने हैरी ब्रूक को ही इस मैच में सबसे बड़ा अंतर बताया।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद कहा, "(हार को पीछे मुड़कर देखने पर) बैट से शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा फिनिश नहीं कर पाए। आखिर में, कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है। हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी - उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया।
(दूसरे नतीजों पर निर्भर रहने पर) हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दूसरे नतीजे कैसे आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वे हमारे पक्ष में हों, और फिर हमें पता है कि हमें श्रीलंका के खिलाफ जीतना होगा।
(आधे स्टेज पर उनके विचार) यह एक मिली-जुली पिच थी, लेकिन मुझे लगा कि हमने आगे बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर हैरी आए और उन्होंने एक शानदार पारी खेली। हमने उन पर सब कुछ झोंक दिया, लेकिन वह आज हमारे खिलाफ बहुत अच्छे थे।
उन्होंने (साहिबजादा फरहान) इस वर्ल्ड कप के हर एक गेम में बहुत अच्छी बैटिंग की है और पिछले छह या सात महीनों से हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, दूसरे बैट्समैन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे। वर्ल्ड कप गेम्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अगले मैच में सुधार कर सकते हैं।
उन्होंने (शाहीन अफरीदी) बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं - आगे बढ़कर स्ट्राइक करना। वह इसी के लिए मशहूर हैं, और आज उन्होंने वही किया।
ऐसा हमेशा लगता है कि वह (हैरी ब्रूक) ही हैं! जब भी हम हारते हैं, तो ऐसा लगता है कि वही फर्क ला रहे हैं। लेकिन क्रेडिट वहीं देना चाहिए जहां देना चाहिए - उन्होंने आज शानदार बैटिंग की। उम्मीद है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए कुछ रन बचाए होंगे।
(इस पर कि क्या ब्रूक को बॉलिंग करना मुश्किल है) हां, खासकर जब वह उस तरह के फॉर्म में हों। वह मैदान के चारों ओर खेलते हैं - 360 डिग्री - जिससे फील्ड सेट करना और प्लान को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
(तारिक के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग पर) वे स्मार्ट थे। उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया, उन्होंने बस स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट की। फिर भी, तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब भी हमें ब्रेकथ्रू की जरूरत पड़ी, दो जरूरी विकेट लिए।
(उनके आखिर में उम्मीद बनाए रखने पर) जब मोहम्मद नवाज ने वह सेकंड-लास्ट ओवर फेंका, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है। क्रिकेट एक फनी गेम है - कुछ भी मुमकिन है। उम्मीद हमेशा रहती है, और एक टीम के तौर पर हम हमेशा विश्वास करते रहेंगे।"
