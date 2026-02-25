होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रोए दुखड़े, बताया किसकी वजह से हारे मैच

Feb 25, 2026 06:59 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सलमान आगा ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद कहा कि कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है। हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी - उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया।

इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने रोए दुखड़े, बताया किसकी वजह से हारे मैच

पाकिस्तान को मंगलवार 24 फरवरी की रात इंग्लैंड के हाथों सुपर-8 मुकाबले में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि अब उनका सेमीफाइनल में पहुंचना ना पहुंचना दूसरी टीमों पर निर्भर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए साहिबजादा फरहान की 63 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर 164 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक जड़ा और टीम को जीत दिलाई। हैरी ब्रूक टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने। पाकिस्तान के कप्तान सलमाना आगा ने हैरी ब्रूक को ही इस मैच में सबसे बड़ा अंतर बताया।

ये भी पढ़ें:पाक हो गया है T20 वर्ल्ड कप से बाहर या अभी भी कोई कसर है बाकी? समझें पूरा समीकरण

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने मैच के बाद कहा, "(हार को पीछे मुड़कर देखने पर) बैट से शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा फिनिश नहीं कर पाए। आखिर में, कभी-कभी आपको विरोधी टीम को क्रेडिट देना पड़ता है। हैरी ब्रूक ने जिस तरह से बैटिंग की वह शानदार थी - उसने गेम पूरी तरह से हमसे छीन लिया।

(दूसरे नतीजों पर निर्भर रहने पर) हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि दूसरे नतीजे कैसे आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि वे हमारे पक्ष में हों, और फिर हमें पता है कि हमें श्रीलंका के खिलाफ जीतना होगा।

ये भी पढ़ें:कोहली का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने की दहलीज पर साहिबजादा फरहान! बस 36 रन हैं दूर

(आधे स्टेज पर उनके विचार) यह एक मिली-जुली पिच थी, लेकिन मुझे लगा कि हमने आगे बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर हैरी आए और उन्होंने एक शानदार पारी खेली। हमने उन पर सब कुछ झोंक दिया, लेकिन वह आज हमारे खिलाफ बहुत अच्छे थे।

उन्होंने (साहिबजादा फरहान) इस वर्ल्ड कप के हर एक गेम में बहुत अच्छी बैटिंग की है और पिछले छह या सात महीनों से हमारे लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, दूसरे बैट्समैन वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा हम चाहते थे। वर्ल्ड कप गेम्स में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अगले मैच में सुधार कर सकते हैं।

उन्होंने (शाहीन अफरीदी) बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम उनसे यही उम्मीद करते हैं - आगे बढ़कर स्ट्राइक करना। वह इसी के लिए मशहूर हैं, और आज उन्होंने वही किया।

ये भी पढ़ें:टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही अफगानिस्तान ने किया नए हेड कोच का ऐलान

ऐसा हमेशा लगता है कि वह (हैरी ब्रूक) ही हैं! जब भी हम हारते हैं, तो ऐसा लगता है कि वही फर्क ला रहे हैं। लेकिन क्रेडिट वहीं देना चाहिए जहां देना चाहिए - उन्होंने आज शानदार बैटिंग की। उम्मीद है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए कुछ रन बचाए होंगे।

(इस पर कि क्या ब्रूक को बॉलिंग करना मुश्किल है) हां, खासकर जब वह उस तरह के फॉर्म में हों। वह मैदान के चारों ओर खेलते हैं - 360 डिग्री - जिससे फील्ड सेट करना और प्लान को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

(तारिक के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग पर) वे स्मार्ट थे। उन्होंने बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया, उन्होंने बस स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट की। फिर भी, तारिक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जब भी हमें ब्रेकथ्रू की जरूरत पड़ी, दो जरूरी विकेट लिए।

(उनके आखिर में उम्मीद बनाए रखने पर) जब मोहम्मद नवाज ने वह सेकंड-लास्ट ओवर फेंका, तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो सकता है। क्रिकेट एक फनी गेम है - कुछ भी मुमकिन है। उम्मीद हमेशा रहती है, और एक टीम के तौर पर हम हमेशा विश्वास करते रहेंगे।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Pakistan Cricket Team T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।