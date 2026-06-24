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आलिया के पति के रुकने पर पाकिस्तानी कप्तान खफा, वहाब रियाज के सामने सुनाई खरी-खरी

Md.Akram लाहौर, भाषा
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पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना सीनियर आलिया रियाज के एक फैसले से खफा हैं। उन्होंने वहाब रियाज के सामने खरी-खरी सुनाई। पाकिस्तान का महिला टी20 वर्ल्ड कप से  पत्ता कट चुका है।

आलिया के पति के रुकने पर पाकिस्तानी कप्तान खफा, वहाब रियाज के सामने सुनाई खरी-खरी

इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर लचर प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तानी टीम के बारे में खबरें आ रही है कि टीम के भीतर मतभेद हैं और ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी तनावपूर्ण है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इन खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन लेकिन सोशल और मुख्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि टीम में काफी समस्याएं चल रही हैं। पाकिस्तान को मंगलवार को वर्ल्ड कप में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है और टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज टीमों के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में भी खाता नहीं खुला था। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आखिरी स्थान पर रहा था।

आलिया के पति के रुकने पर कप्तान खफा

रिपोर्ट में कहा गया है कि चयन के मसलों पर कप्तान फातिमा सना और टीम मेंटोर वहाब रियाज के बीच भारी मतभेद हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले सना ने सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज के कमरे में उनके पति के रुकने पर ऐतराज जताया था। एक रिपोर्ट में कहा गया, ''सना के कहने पर अली यूनिस को कमरे से जाना पड़ा। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले आलिया अभ्यास छोड़कर अपने पति के साथ तफरीह के लिए गई थीं।'' बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सना नहीं चाहती थीं कि आलिया खेलें लेकिन वहाब ने उन्हें चुना। आलिया फ्लॉप रहीं और पाकिस्तान वह मैच हार गया। सना ने सभी के सामने वहाब से कहा कि हार के लिए वह जिम्मेदार है क्योंकि अनुशासन प्रोटोकॉल लागू नहीं कर सके।

'पाकिस्तानी टीम ने कोई सुधार नहीं किया'

महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही दौर में बाहर होने के बाद मैदान से बाहर की गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी टीम और वहाब रियाज की जमकर आलोचना हो रही है। भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तान पहले दौर से ही बाहर हो गया था। टूर्नामेंट के दौरान टीम की तफरीह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलोचना हो रही है। हाल ही में पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि हर कोई महिला क्रिकेट का समर्थन करना चाहता है और करना भी चाहिए लेकिन पाकिस्तानी महिला क्रिकेट आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, ''पाकिस्तान महिला टीम कई साल से खेल रही है और यह हैरानी की बात है कि आईसीसी टूर्नामेंटों में प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है।''

अली यूनिस पूर्व कप्तान वकार के छोटे भाई हैं

वीडियो में दिख रहा है कि सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज और उनके पति अली यूनिस के साथ खिलाड़ी रेस्त्रां में डिनर कर रहे हैं। अली पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस के छोटे भाई हैं। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और महिला टीम के पूर्व कोच कबीर खान ने कहा, ''इन खिलाड़ियों को किसी सुविधा या अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर की कमी नहीं है।'' उन्होंने कहा ,''मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी दबाव को झेलने के लिये मानसिक रूप से मजबूत नहीं है । दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ इस विश्व कप में कम स्कोर वाले मैचों को ही देख लो।'' उन्होंने कहा, ''अगर आप लगातार हारते रहे तो पाकिस्तान में महिला क्रिकेट आगे नहीं बढ सकेगा।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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