आलिया के पति के रुकने पर पाकिस्तानी कप्तान खफा, वहाब रियाज के सामने सुनाई खरी-खरी

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना सीनियर आलिया रियाज के एक फैसले से खफा हैं। उन्होंने वहाब रियाज के सामने खरी-खरी सुनाई। पाकिस्तान का महिला टी20 वर्ल्ड कप से पत्ता कट चुका है।

इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मैदान पर लचर प्रदर्शन से जूझ रही पाकिस्तानी टीम के बारे में खबरें आ रही है कि टीम के भीतर मतभेद हैं और ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी तनावपूर्ण है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इन खबरों की न तो पुष्टि की है और न ही खंडन लेकिन सोशल और मुख्य मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि टीम में काफी समस्याएं चल रही हैं। पाकिस्तान को मंगलवार को वर्ल्ड कप में लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम एक भी मैच नहीं जीत सकी है और टूर्नामेंट से पहले आयरलैंड और वेस्टइंडीज टीमों के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में भी खाता नहीं खुला था। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आखिरी स्थान पर रहा था।

आलिया के पति के रुकने पर कप्तान खफा रिपोर्ट में कहा गया है कि चयन के मसलों पर कप्तान फातिमा सना और टीम मेंटोर वहाब रियाज के बीच भारी मतभेद हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले सना ने सीनियर खिलाड़ी आलिया रियाज के कमरे में उनके पति के रुकने पर ऐतराज जताया था। एक रिपोर्ट में कहा गया, ''सना के कहने पर अली यूनिस को कमरे से जाना पड़ा। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ मैच से एक दिन पहले आलिया अभ्यास छोड़कर अपने पति के साथ तफरीह के लिए गई थीं।'' बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सना नहीं चाहती थीं कि आलिया खेलें लेकिन वहाब ने उन्हें चुना। आलिया फ्लॉप रहीं और पाकिस्तान वह मैच हार गया। सना ने सभी के सामने वहाब से कहा कि हार के लिए वह जिम्मेदार है क्योंकि अनुशासन प्रोटोकॉल लागू नहीं कर सके।

'पाकिस्तानी टीम ने कोई सुधार नहीं किया' महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही दौर में बाहर होने के बाद मैदान से बाहर की गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी टीम और वहाब रियाज की जमकर आलोचना हो रही है। भारत, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तान पहले दौर से ही बाहर हो गया था। टूर्नामेंट के दौरान टीम की तफरीह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलोचना हो रही है। हाल ही में पूर्व टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि हर कोई महिला क्रिकेट का समर्थन करना चाहता है और करना भी चाहिए लेकिन पाकिस्तानी महिला क्रिकेट आगे बढ़ ही नहीं रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, ''पाकिस्तान महिला टीम कई साल से खेल रही है और यह हैरानी की बात है कि आईसीसी टूर्नामेंटों में प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं है।''