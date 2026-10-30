क्रुणाल पांड्या को पड़े 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने दिन में दिखाए तारे

क्रुणाल पांड्या का हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में डेब्यू निराशाजनक रहा। पारी के पहले ही ओवर में उन्हें 5 लगातार गेंदों पर 5 छक्के पड़े। यह सभी छक्के पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने लगाए।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस मैच में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया निर्धारित 6 ओवर में 88 रन ही बोर्ड पर लगा पाई, जिसमें से 11 गेंदों पर 40 रन तो अकेले शशांक सिंह ने बनाए। सलामी बल्लेबाज नीतिश राणा संघर्ष करते हुए नजर आए, जबकि राहुल तेवतिया और क्रुणाल पांड्या गोल्डन डक पर आउट हुए। टूर्नामेंट के हिसाब से यह स्कोर इतना छोटा था कि पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 23 गेंदों में ही इसे चेज कर डाला। जी हां, पाकिस्तान के कप्तान अब्बास अफरीदी ने तो क्रुणाल पांड्या के पहले ओवर में ही 5 गेंदों पर बैक टू बैक 5 छक्के लगा दिए। उन्होंने 8 गेंदों पर 35 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 1 चौका और 5 छक्के शामिल थे। उनके अलावा ख्वाजा नफय ने 12 गेंदों पर 41 रन बनाए।

क्रुणाल पांड्या की दिन में ही हुई बत्ती गुल 89 रनों के टारगेट को डिफेंड करने उतरी टीम इंडिया के पास पहला ओवर डालने के लिए टी नटराजन जैसा तेज गेंदबाज भी था, मगर स्पिनर्स से भरी टीम में कप्तान क्रुणाल पांड्या ने पहला ओवर डालने का फैसला किया। उनकी पहली गेंद पर ख्वाजा ने एक रन देकर कप्तान अब्बास अफरीदी को स्ट्राइक दे दी, इसके बाद वह दूसरे छोर से सभी 5 सिक्स देखते रहे। ऐसा नहीं है कि पांड्या को सिर्फ एक ही दिशा में छक्के बड़े। स्क्वॉयर लेग से लेकर एक्सट्रा कवर तक उन्होंने हर जगह सिक्स खाए।

पहला छक्का- बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग

दूसरा छक्का- डीप स्क्वॉयर लेग

तीसरा छक्का- डीप एक्सट्रा कवर

चौथा छक्का- स्क्वॉयर ऑफ द विकेट

पांचवां छक्का- फाइन लेग

यूएई से हाकर आया था पाकिस्तान पाकिस्तान को टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में यूएई से हार का सामना करना पड़ा था। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 6 ओवर में 2 ओवर में 106 रन बोर्ड पर लगाए थे। उस मैच में भी अब्बास अफरीदी ने 13 गेंदों पर 53 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। उन्होंने यूएई के खिलाफ 1 चौका और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। हालांकि पाकिस्तान ने यह स्कोर आखिरी गेंद पर 1 विकेट से जीतकर पाकिस्तान को हार थमा दी थी। हालांकि भारत को बड़े अंतर से हराकर पाकिस्तान के नेट रन रेट में जबरदस्त इजाफा हो गया है।