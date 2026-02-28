ये काम करके समीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आकाश चोपड़ा ने दी नेक सलाह
पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज पेल्लेकेले में मेजबान श्रीलंका का सामना करेगा। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ जीतना नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मैच से पहले पाकिस्तान को नेक सलाह दी है।
टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां उनकी किस्मत जीत-हार से ज्यादा गणितीय समीकरणों पर टिकी है। पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यू्ट्यूब चैनल पर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। चोपड़ा के अनुसार, पाकिस्तान के लिए राह कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने अपने शो 'आकाशवाणी' में कहा, "कुदरत का निजाम इज आउट, कैलकुलेटर्स भी बाहर आ चुके हैं क्योंकि अब नेट रन रेट की कहानी आ चुकी है।" पाकिस्तान का सामना अब पल्लेकेले के मैदान पर श्रीलंका से होना है, जहां उन्हें न सिर्फ जीतना होगा, बल्कि नेट रन रेट (NRR) को सुधारने के लिए एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।
नेट रन रेट के पेचीदा समीकरणों को समझाते हुए आकाश चोपड़ा ने बताया कि पाकिस्तान को क्वालीफाई करने के लिए किस तरह के प्रदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, तो उन्हें स्कोरबोर्ड पर कम से कम 160-170 रन लगाने होंगे। चोपड़ा ने समीकरण साझा करते हुए कहा, "अगर आप पहले बैटिंग करते हैं... तो 60 से 65 रन के बीच में आपको उस मार्जिन से जीतना है टू क्वालीफाई और अगर आप बाद में बैटिंग करते हैं तो लगभग 13 ओवर के इर्द-गिर्द आपको वो टोटल चेस करना होगा।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि हालांकि यह समीकरण थोड़ा 'इम्प्रोवेबल' लग सकता है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है।
रणनीतिक सलाह देते हुए आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने और बाद में लक्ष्य का पीछा (चेस) करने का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि गेंदबाजी करते समय रन रेट पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है, जबकि बल्लेबाजी करते समय टीम अपनी गति खुद तय कर सकती है। उन्होंने कहा, "बल्ले से आप डोमिनेट और कंट्रोल कर सकते हैं जो काम आप गेंद के साथ नहीं कर सकते।" लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने टीम को कड़े फैसले लेने की नेक सलाह दी और कहा- "उसके लिए चाहे फकर को ऊपर भेजना पड़े, नफे को खिलाना पड़े, बाबर को ड्रॉप करना पड़े... जो भी करना है आप वो कर लीजिए।" उनके अनुसार, टीम के बड़े हितों के लिए कप्तानी और बल्लेबाजी क्रम में बड़े बदलाव करने से हिचकना नहीं चाहिए।
पल्लेकेले की पिच के बारे में चोपड़ा का मानना है कि यह एक बेहतरीन बल्लेबाजी सतह है जहां रन बनाना आसान होगा, जिससे पाकिस्तान के पास अपना नेट रन रेट सुधारने का अच्छा मौका होगा। उन्होंने इस मुकाबले को अब एक जीवंत मुकाबला करार दिया है, क्योंकि पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें कैलकुलेटर और समीकरणों पर टिकी होंगी। चोपड़ा ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान बाहर हो जाता है, तो संभवतः भारत ही शीर्ष चार में एकमात्र एशियाई टीम बचेगी। अंत में उन्होंने श्रीलंका को भी अपने सम्मान के लिए खेलने की नसीहत दी, ताकि यह मुकाबला एकतरफा न रहे।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।