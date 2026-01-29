पाकिस्तान ने 2650 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया को T20I में हराया, 7 साल का सूखा हुआ खत्म

संक्षेप: पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7 साल (2650 दिन) बाद जीत दर्ज की है। गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 22 रनों से शानदार जीत हासिल की।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में खेले गए पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7 साल से अधिक का सूखा खत्म किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। साहिबजादा फरहान का पहला विकेट जल्द गिरने के बाद अयूब ने सलमान आगा के साथ मिलकर 74 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 168 रनों का बड़ा सम्मानजक स्कोर बनाने में कामयाब रहा। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 ओवरों में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 2650 दिन बाद जीत हासिल की है। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्टूबर 2018 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। उस समय पाकिस्तान ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टी20 मैच खेले थे लेकिन किसी भी मैच में जीत नहीं हासिल कर सकी। पाकिस्तान ने इस दौरान आईसीसी टूर्नामेंट और द्विपक्षीय सीरीज भी खेली लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

एक नई ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए, कप्तान ट्रैविस हेड का प्रदर्शन हमेशा अंतिम नतीजे में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था। उन्होंने पहले ओवर में छक्का लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन एक छोटी, मनोरंजक पारी 23 रन पर खत्म हो गई जब अयूब ने उन्हें बाबर के हाथों कैच आउट करवाया। अयूब ने पहले ही मैट शॉर्ट को आउट कर दिया था, पाकिस्तान को सिर्फ मैट रेनशॉ और कैमरन ग्रीन की 40 रन की साझेदारी के तूफान को झेलना था, जिसके खत्म होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चुनौतियां भी प्रभावी रूप से खत्म हो गईं।

पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण और बेहतर क्षेत्ररक्षण के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। मैट रेनशॉ 15 रनआउट हुये। कैमरन ग्रीन 31 गेंदों में 36 रन बनाये। जॉश फिलिपे 15 रन बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सके और 22 रनों से मुकाबला हार गये। पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और अबरार अहमद को दो-दो विकेट मिले। शाबाद खान और मोहम्मद नवाज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।