Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan Break 7 Year Curse End 2650 Day T20I Drought Against Australia ahead of t20 world cup
पाकिस्तान ने 2650 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया को T20I में हराया, 7 साल का सूखा हुआ खत्म

पाकिस्तान ने 2650 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया को T20I में हराया, 7 साल का सूखा हुआ खत्म

संक्षेप:

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7 साल (2650 दिन) बाद जीत दर्ज की है। गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 22 रनों से शानदार जीत हासिल की।

Jan 29, 2026 11:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में खेले गए पहले टी20 मैच में 22 रनों से हराया। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 7 साल से अधिक का सूखा खत्म किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। साहिबजादा फरहान का पहला विकेट जल्द गिरने के बाद अयूब ने सलमान आगा के साथ मिलकर 74 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 168 रनों का बड़ा सम्मानजक स्कोर बनाने में कामयाब रहा। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और 20 ओवरों में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सकी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 2650 दिन बाद जीत हासिल की है। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्टूबर 2018 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। उस समय पाकिस्तान ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टी20 मैच खेले थे लेकिन किसी भी मैच में जीत नहीं हासिल कर सकी। पाकिस्तान ने इस दौरान आईसीसी टूर्नामेंट और द्विपक्षीय सीरीज भी खेली लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

एक नई ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए, कप्तान ट्रैविस हेड का प्रदर्शन हमेशा अंतिम नतीजे में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था। उन्होंने पहले ओवर में छक्का लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन एक छोटी, मनोरंजक पारी 23 रन पर खत्म हो गई जब अयूब ने उन्हें बाबर के हाथों कैच आउट करवाया। अयूब ने पहले ही मैट शॉर्ट को आउट कर दिया था, पाकिस्तान को सिर्फ मैट रेनशॉ और कैमरन ग्रीन की 40 रन की साझेदारी के तूफान को झेलना था, जिसके खत्म होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चुनौतियां भी प्रभावी रूप से खत्म हो गईं।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान T20 WC में होने वाला है शामिल, अगले हफ्ते कोलंबो के लिए रवाना होगी टीम

पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण और बेहतर क्षेत्ररक्षण के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आये। मैट रेनशॉ 15 रनआउट हुये। कैमरन ग्रीन 31 गेंदों में 36 रन बनाये। जॉश फिलिपे 15 रन बनाकर आउट हुये। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 146 रन ही बना सके और 22 रनों से मुकाबला हार गये। पाकिस्तान की ओर से सैम अयूब और अबरार अहमद को दो-दो विकेट मिले। शाबाद खान और मोहम्मद नवाज ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

फखर जमान और बाबर आजम को अपनी पारी शुरू करने में काफी संघर्ष करना पड़ा, बाबर ने 20 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। जमान 10 रन बनाए।उस्मान खान (18) रन बनाकर आउट हुये। मोहम्मद नवाज 15 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जम्पा ने चार विकेट लिये। महली बियर्डमैन और जेवियर बार्टलेट को दो-दो विकेट मिले।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Pakistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |