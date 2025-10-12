अभिषेक शर्मा को पाकिस्तानी गेंदबाज की गीदड़ भभकी, ‘3 गेंदों में कर दूंगा आउट; मेरी 140KMPH की गेंद उसे…’

पाकिस्तान के गेंदबाज इहसानुल्लाह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौर रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह 3 से 6 गेंदों में अभिषेक शर्मा को आउट कर सकते हैं।

आईसीसी T20I रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पाकिस्तानी गेंदबाज ने गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के गेंदबाज इहसानुल्लाह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौर रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह 3 से 6 गेंदों में अभिषेक शर्मा को आउट कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने उस रणनीति के बारे में भी बताया जिसके जरिए वह भारतीय स्टार बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाएंगे। बता दें, इहसानुल्लाह एशिया कप में पाकिस्तान के स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने हाल ही में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 1 वनडे और 4 टी20 खेले हैं।

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप के सात मैचों में 200 के करीब स्ट्राइक रेट से 314 रन बनाए, वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी रहे। फिर भी, 2023 पाकिस्तान सुपर लीग में 152.65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने के लिए मशहूर हुए इहसानुल्लाह का मानना ​​है कि वह दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज को हिला सकते हैं।

वायरल वीडियो में इहसानुल्लाह कहते नजर आ रहे हैं, “अगर मुझे भारत के खिलाफ खेलने का मौका मिला तो मैं अभिषेक शर्मा को 3-6 गेंदों में आउट कर दूंगा।”

उन्होंने आगे कहा, “मेरी 140 (किमी प्रति घंटा) की रफ्तार उसे 160 जैसी लगेगी। वह उनका अंदाजा नहीं लगा पाएगा। मैं बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को इनस्विंगर देता हूं, और उसे ऐसी गेंदों से जूझना पड़ा है — इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के दाएम कंधे पर अपनी बाउंसर लगाता हूम। और मेरी बाउंसर बहुत असरदार होती हैं।”