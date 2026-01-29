Cricket Logo
पाकिस्तान की नौटंकी नहीं हुई खत्म, टीम के ऐलान के बाद अब T20 WC के लिए टिकट भी किया बुक

पाकिस्तान की नौटंकी नहीं हुई खत्म, टीम के ऐलान के बाद अब T20 WC के लिए टिकट भी किया बुक

संक्षेप:

पाकिस्तान ने आगामी टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है। टीम ने कुछ दिन पहले स्क्वॉड का ऐलान भी कर दिया था लेकिन टी20 विश्व कप में भागीदारी को लेकर संशय बरकरार है।

Jan 29, 2026 03:06 pm IST
पाकिस्तान ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए कुछ दिन पहले ही टीम का ऐलान किया है। सलमान आगा अली के नेतृत्व में पाकिस्तान की टीम आगामी टूर्नामेंट के लिए तैयारी भी कर रही है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोलंबो के लिए फ्लाइट की टिकट भी बुक करवा ली है लेकिन टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला अभी भी लंबित है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ बैठक के बाद कहा था कि सभी विकल्प खुले हैं और फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक लिया जाएगा।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर भारत में टी20 विश्व कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर दिया था जिसका पाकिस्तान विरोध कर रहा है। लगातार विरोध के बावजूद पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप के लिए स्क्वॉड का ऐलान करने के बाद अब श्रीलंका जाने के लिए टिकट भी बुक करवा चुकी है।

टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका के मैदानों पर निर्धारित हैं, जिसमें भारत के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना है। पाकिस्तान की टीम गुरुवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही है, जिसके बाद पाकिस्तान अगर अनुमति मिलती है तो श्रीलंका के लिए रवाना होगी।

इस सीरीज को पाकिस्तान के टी20 विश्व कप की तैयारी के अंतिम चरण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या राष्ट्रीय टीम को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में सात फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए सरकार की मंजूरी मिलेगी या नहीं। अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

