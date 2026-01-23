Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pakistan bizarre run chase in U19 World Cup whole charade orchestrated to eliminate Scotland allow Zimbabwe to qualify
पाकिस्तान की अजीबोगरीब रनचेज ने सबको किया हैरान, इस टीम को बाहर करने के लिए हुई सारी नौटंकी

पाकिस्तान की अजीबोगरीब रनचेज ने सबको किया हैरान, इस टीम को बाहर करने के लिए हुई सारी नौटंकी

संक्षेप:

पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 129 रनों की रनचेज में ऐसी नौटंकी की कि स्कॉटलैंड ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आईए समझते हैं पूरा मामला-

Jan 23, 2026 08:49 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा पाकिस्तान ने 26.2 ओवर में 8 विकेट रहते कर लिया। अब आपको इस रनचेज में कुछ झोल तो नहीं नजर आ रहा होगा? शायद नहीं, मगर यहां पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को अगले राउंड में पहुंचाने और स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए नौटंकी की। दरअसल, ग्रुप-सी से किन्हीं तीन टीमों को अगले राउंड का टिकट मिलना था, पाकिस्तान और इंग्लैंड के नाम लगभग-लगभग कन्फर्म थे, आखिरी पायदान के लिए जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के बीच रेस थी।

पाकिस्तान अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ टारगेट को 25.2 ओवर में यानी एक ओवर पहले भी चेज कर लेता तो स्कॉटलैंड को सुपर-6 का टिकट मिल जाता, वहीं जिम्बाब्वे बाहर हो जाता, मगर पाकिस्तान ने यहां रनचेज को स्लो किया और जिम्बाब्वे की मदद की।

129 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान का स्कोर एक समय पर 14 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। जीत के लिए उन्हें 44 रनों की दरकार थी, यह 44 रन बनाने के लिए उन्होंने 74 गेंदें ली, जबकि क्रीज पर समीर मन्हास जैसे सेट बल्लेबाज मौजूद था। मन्हास ने इस रनचेज में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। 26 ओवर के बाद जैसे कन्फर्म हो गया कि स्कॉटलैंड टूर्नामेंट से बहार हो गया है समीर मन्हास ने बैक टू बैक दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई।

पाकिस्तान की यह हरकत बताती है कि उन्होंने कैसे जिम्बाब्वे की मदद की। जिम्बाब्वे ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं जीती, मगर अंत में मामूली नेट रनरेट के अंतर से उन्हें सुपर-6 का टिकट मिला। जिम्बाब्वे का नेट रन रेट -2.916 का था, जबकि स्कॉटलैंड का -2.986 का।

पाकिस्तान के लिए था फायदे का सौदा

जिम्बाब्वे को अगले राउंड में ले जाना पाकिस्तान के लिए भी फायदे का सौदा था। दरअसल, नियमों के अनुसार, टीमें ग्रुप स्टेज से सुपर सिक्स फेज में पॉइंट्स और नेट रन रेट आगे ले जाती हैं, लेकिन सिर्फ उन मैचों के, जिनमें ग्रुप से अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमें शामिल होती हैं। जिम्बाब्वे को सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई करने में मदद करके, पाकिस्तान ने अपना नेट रन रेट बेहतर किया क्योंकि उसने जिम्बाब्वे को 142 गेंदें बाकी रहते हराया, यह जीत का अंतर स्कॉटलैंड पर मिली जीत से काफी बड़ा था, जो पाकिस्तान को सिर्फ 41 गेंदें बाकी रहते मिली थी।

