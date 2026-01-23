पाकिस्तान की अजीबोगरीब रनचेज ने सबको किया हैरान, इस टीम को बाहर करने के लिए हुई सारी नौटंकी

संक्षेप: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 129 रनों की रनचेज में ऐसी नौटंकी की कि स्कॉटलैंड ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आईए समझते हैं पूरा मामला-

पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए 129 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा पाकिस्तान ने 26.2 ओवर में 8 विकेट रहते कर लिया। अब आपको इस रनचेज में कुछ झोल तो नहीं नजर आ रहा होगा? शायद नहीं, मगर यहां पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को अगले राउंड में पहुंचाने और स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए नौटंकी की। दरअसल, ग्रुप-सी से किन्हीं तीन टीमों को अगले राउंड का टिकट मिलना था, पाकिस्तान और इंग्लैंड के नाम लगभग-लगभग कन्फर्म थे, आखिरी पायदान के लिए जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के बीच रेस थी।

पाकिस्तान अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ टारगेट को 25.2 ओवर में यानी एक ओवर पहले भी चेज कर लेता तो स्कॉटलैंड को सुपर-6 का टिकट मिल जाता, वहीं जिम्बाब्वे बाहर हो जाता, मगर पाकिस्तान ने यहां रनचेज को स्लो किया और जिम्बाब्वे की मदद की।

129 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान का स्कोर एक समय पर 14 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। जीत के लिए उन्हें 44 रनों की दरकार थी, यह 44 रन बनाने के लिए उन्होंने 74 गेंदें ली, जबकि क्रीज पर समीर मन्हास जैसे सेट बल्लेबाज मौजूद था। मन्हास ने इस रनचेज में 74 रनों की नाबाद पारी खेली। 26 ओवर के बाद जैसे कन्फर्म हो गया कि स्कॉटलैंड टूर्नामेंट से बहार हो गया है समीर मन्हास ने बैक टू बैक दो छक्के लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई।

पाकिस्तान की यह हरकत बताती है कि उन्होंने कैसे जिम्बाब्वे की मदद की। जिम्बाब्वे ग्रुप स्टेज में एक भी मैच नहीं जीती, मगर अंत में मामूली नेट रनरेट के अंतर से उन्हें सुपर-6 का टिकट मिला। जिम्बाब्वे का नेट रन रेट -2.916 का था, जबकि स्कॉटलैंड का -2.986 का।