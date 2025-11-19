Cricket Logo
जिम्बाब्वे से T20 ट्राई सीरीज के मैच में जैसे-तैसे जीता पाकिस्तान, बाबर आजम ने कटाई नाक

संक्षेप: पाकिस्तान की टीम टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसे-तैसे जीती। आखिरी ओवर में पाकिस्तान की टीम से 148 रन चेज हो सके। बाबर आजम ने नाक कटाई, जो इस मैच में खाता तक नहीं खोल पाए।

Wed, 19 Nov 2025 05:44 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान में इस समय टी20 ट्राई सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम शामिल है। इस सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मंगलवार 18 नवंबर को खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को जीत मिल तो गई, लेकिन इस जीत के लिए पाकिस्तान को पापड़ बेलने पड़ गए। पाकिस्तान को जैसे-तैसे इस मैच में जीत मिली। इस मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने नाक कटाई। वे पिछले चार मैचों में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए।

इस मैच में पाकिस्तान को 148 रनों का टारगेट मिला था, जिसे हासिल करने में पाकिस्तान ने 5 विकेट खो दिए और आखिरी ओवर में जाकर ये लक्ष्य पाकिस्तान की टीम हासिल कर सकी। 19वें ओवर में 12 रन नहीं बनते तो फिर मुकाबला और भी फंस सकता था। बाबर आजम खाता नहीं खोल पाए और वे 8वीं बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य का शिकार बने। पाकिस्तान के लिए वे तीसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 या इससे ज्यादा बार शून्य पर अपना विकेट गंवाया है। इस मामले में उन्होंने शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है, जिनके टी20आई क्रिकेट में कुल 7 डक हैं। बाबर से आगे उमर अकमल और सैम अयूब हैं, जो 10-10 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

इस मुकाबले की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। दमदार शुरुआत जिम्बाब्वे को मिली थी, क्योंकि 72 रन पर पहला विकेट जिम्बाब्वे का गिरा था, लेकिन इसके बाद विकेटों का ऐसा पतझड़ शुरू हुआ कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। 49 रन ब्रायन बेनेट ने बनाए और 34 रन कप्तान सिकंदर रजा ने बनाए। 30 रनों की पारी टी मुरुमानी ने खेली। पाकिस्तान की ओर से 2 विकेट मोहम्मद नवाज ने निकाले। वहीं, जब पाकिस्तान की टीम 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो फखर जमां ने 32 गेंदों में 44 रन बनाए और उस्मान खान ने 37 रनों की पारी खेली। दो विकेट ब्रैड इवांस को मिले।

