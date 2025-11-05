साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में जैसे-तैसे जीता पाकिस्तान, बाबर आजम फिर हुए फेल
संक्षेप: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की टीम को जैसे-तैसे जीत मिल पाई, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट से इस मैच में पाकिस्तान से जीता। बाबर आजम फेल रहे, लेकिन टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच रहे।
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला इस सीरीज का फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें मेजबान पाकिस्तान की टीम को जैसे-तैसे जीत मिली। पाकिस्तान को सिर्फ 2 विकेट से इस मुकाबले में जीत नसीब हुई, जबकि मैच 50वें ओवर की चौथी गेंद पर समाप्त हुआ। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी गेंद से कुछ कमाल नहीं दिखा पाए, जबकि पूर्व कप्तान बाबर आजम बुरी तरह फ्लॉप हुए। हालांकि, टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने में कामयाब रहे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार ये पाकिस्तान की पांचवीं जीत है।
मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान का ये फैसला टीम पर भारी पड़ता नजर आ रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 98 के स्कोर पर गिरा था। दूसरा विकेट 141 रनों के स्कोर पर गिरा था। हालांकि, इसके बाद अच्छी और कसी हुई गेंदबाजी पाकिस्तान ने की और 263 रनों पर पूरी टीम को समेट दिया। अन्यथा स्कोर 300 के आसपास हो सकता था, क्योंकि दोनों ओपनर अर्धशतक जड़ने में सफल हुए थे। क्विंटन डिकॉक 63 और लुआन ड्रेप्रिटोरियस 57 रन बनाकर आउट हुए थे।
वहीं, 42 रनों की पारी मैथ्यू ब्रीट्जके ने खेली। 41 रन कोर्बिन बोस ने भी बनाए। पाकिस्तान के लिए 3-3 विकेट नसीम शाह और अबरार अहमद ने झटके, जबकि 2 विकेट सैम अयूब को मिले। एक-एक सफलता कप्तान शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को मिली। पाकिस्तान की टीम 264 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत अच्छी मिली, क्योंकि पहला विकेट 87 पर गिरा था। दूसरा विकेट 102 पर और तीसरा विकेट 105 पर गिरा था। इससे पाकिस्तान की टीम पर दबाव आ गया था, क्योंकि बाबर आजम 12 गेंदों में 7 रन ही बना सके थे।
जैसे-तैसे मिली जीत
पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा ने 71 गेंदों में 62 रन बनाए। पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 74 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली। 45 रन फखर जमां के बल्ले से निकले और 39 रन सैम अयूब ने बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी, डोनावैन फरेरा और कोर्बिन बोस ने 2-2 विकेट निकाले। पाकिस्तान ने 50वें ओवर की चौथी गेंद पर इस लक्ष्य को हासिल किया। उस समय क्रीज पर शाहीन अफरीदी और नसीम शाह थे। दोनों ने बाई के रूप में आखिरी रन दौड़ा और टीम को जैसे-तैसे जीत दिलाई।