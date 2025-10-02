पाकिस्तान की नशरा संधू हुईं हिट विकेट, 56 साल बाद महिला विश्व कप में हुआ ऐसा
पाकिस्तान की बल्लेबाज नशरा संधू महिला विश्व कप के इतिहास में हिट विकेट होने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं हैं। वह गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ सात गेंद में एक रन ही बना सकी।
आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के तीसरे मैच में आर प्रेमदासा स्टेडियम में बंगलादेश महिला टीम के खिलाफ पाकिस्तान महिला टीम 38.3 ओवर में 129 रनों पर ढेर हो गई। मैच के दौरान पाकिस्तान की बल्लेबाज नशरा संधू महिला विश्व कप के इतिहास में हिट विकेट होने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गईं हैं। इससे पहले इंटरनेशनल इलेवन महिला टीम की ओर से खेल रही लिनेट स्मिथ 52 साल पहले कुछ इसी तरह से आउट हुईं थी।
नशरा संधू 35वें ओवर में सिर्फ एक रन बनाकर शोरना का शिकार बनीं। सोशल मीडिया पर उनके आउट होने का वीडियो वायरल हुआ है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की पारी बंगलादेश की अनुशासित गेंदबाजी के सामने संघर्ष करती दिखी, जिसमें केवल राईन शमीम 39 गेंदों में 23 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।
पारी को शुरुआती झटके लगे जब ओमैमा सोहेल और सिदरा अमीन स्कोरर को परेशान किए बिना ही आउट हो गईं। शमीम और सिदरा नवाज (20 गेंदों में 15 रन) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। आलिया रियाज आउट होने से पहले 13 रन ही बना सकीं, जबकि कप्तान फातिमा सना ने 33 गेंदों में 22 रन जोड़े। पुछल्ले बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे सकीं, जिससे पाकिस्तान 129 रनों पर ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान ने 100 रन 30वें ओवर में पूरे किये। पाकिस्तान की पूरी पारी में 14 चौके लग सके जिनमे से चार पावरप्ले में लगे।
बांग्लादेशी गेंदबाजों ने निशिता अख्तर निशि, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, फहीमा खातून, राबेया खान और शोरना अख्तर के महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपना दबदबा दिखाया। शोरना ने 5 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मारुफा और नाहिदा ने दो-दो विकेट लिए।