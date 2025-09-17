Pakistan backs down from Asia Cup boycott but sends second letter to ICC regarding referee Andy Pycroft एशिया कप के बॉयकॉट से तो पीछे हटा पाक लेकिन एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर ICC को भेजा दूसरा लेटर, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप के बॉयकॉट से तो पीछे हटा पाक लेकिन एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर ICC को भेजा दूसरा लेटर

पाकिस्तान एशिया कप के बहिष्कार से तो पीछे हट गया है लेकिन रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर उसने आईसीसी को एक दूसरा ईमेल लिखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के सभी मैचों से हटाने की मांग की है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाWed, 17 Sep 2025 02:42 PM
पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी तो वापस ले ली है लेकिन मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को लेकर उसका ऐतराज बरकरार है। पीसीबी ने टीम के बाकी मैचों में जिम्बाब्वे के इस मैच रैफरी की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की है।

समझा जाता है कि मंगलवार की देर शाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी को एक और ईमेल लिखकर पायक्रॉफ्ट को उसके सारे मैचों से हटाने की मांग की है जिसे अभी तक आईसीसी ने माना नहीं है।

पायक्रॉफ्ट को पाकिस्तान और यूएई के बीच आज शाम को होने वाले मैच में भी रेफरिंग करनी है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत भारतीय टीम ने रविवार को मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैच के बाद पुरस्कार समारोह में नहीं आये।

पीसीबी ने इस विवाद के लिये पायक्रॉफ्ट को दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सलमान से कहा कि सूर्यकुमार से हाथ नहीं मिलाये और दोनों कप्तानों को टीम शीट का आदान-प्रदान भी नहीं करने दिया।

सूर्यकुमार ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने का फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़तों और आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिये लिया गया था।

पाकिस्तान ने भारतीय खिलाड़ियों पर खेल भावना का पालन नहीं करने और पायक्रॉफ्ट पर भेदभाव का आरोप लगाया। इसके बाद टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी भी दी और पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक ‘डॉन’ ने पीसीबी के एक सूत्र के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान टीम निदेशक नवीद अकरम चीमा ने आरोप लगाया है कि पायक्रॉफ्ट बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने डॉन डॉट कॉम को सोमवार को बताया कि चीमा ने टूर्नामेंट निदेशक एंडी रसेल से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी कहा कि मैच रैफरी बीसीसीआई के निर्देशों पर काम कर रहे थे।’’

