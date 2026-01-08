BBL में बाबर आजम ने कटाई पाकिस्तान की नाक, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने उड़ाया मजाक
बाबर आजम के लिए ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग किसी बुरे सपने जैसी साबित हो रही है। बाबर ने सात पारियों में 145 रन बनाए हैं। वहीं गुरुवार को खेले गए मुकाबले के दौरान स्टायनिस ने आउट करने के बाद जोरदार जश्न मनाया, जोकि वायरल हो रहा है।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम बिग बैश लीग में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने पिछली सात पारियों में दो अर्धशतक जरूर लगाए हैं लेकिन अन्य मैचों में उन्होंने काफी धीमी पारी खेली है और रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। बाबर आजम का बिग बैश लीग (BBL) 2025-26 में खराब फॉर्म जारी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेले गए मुकाबले के दौरान मार्कस स्टायनिस ने बाबर आजम को आउट करने के बाद कुछ कहा, जोकि बाबर आजम को पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने बिना कुछ कहे मैदान से बाहर चले गए।
मेलबर्न स्टार्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 128 रन बनाए, जिसमें स्टायनिस और ब्लेक मैकडोनाल्ड ने 33-33 रनों की पारी खेली। सिडनी सिक्सर्स के लिए बेन ड्वारशुइस ने 4/13 और जैक एडवर्ड्स ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन बाबर आजम एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। सातवें ओवर में बाबर आजम ऑफ स्टंप पर आकर रूम बनाने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू हुए। बाबर ने 17 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए। आउट होने के बाद स्टोइनिस ने आक्रामक तरीके से जश्न मनाया और बाबर को जाते हुए कहा, ''बाद में मिलते हैं बाबर, बाद में मिलते हैं भाई।'' यह सेंड-ऑफ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बाबर ने डीआरएस लेने पर विचार किया, लेकिन फिर बिना कुछ कहे पवेलियन की ओर चल दिए। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी।
बाबर आजम का बिग बैश लीग में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। उन्होंने सात पारियों में 24.16 के औसत से 145 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 108.2 का रहा है। इस दौरान उन्होंने दो फिफ्टी लगाए हैं। बाबर आजम ने बीबीएल की इन दो पारियों में 42 गेंद में 58 रन और 46 गेंद में 58 रन बनाए हैं। इसके अलावा वह दो, 9, 2, 2 और सात रन ही बना सके हैं। बाबर आजम की ये फॉर्म उनके लिए आगामी टी20 विश्व कप में मुश्किलें खड़ी कर सकती है।
पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय संभावित टीम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को सौंप दी है, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की संभावित टीम में चोटिल तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी, पूर्व कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान भी शामिल हैं। शादाब कंधे की चोट के कारण पिछले साल मई से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं।