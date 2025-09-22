भारत से मिली हार पाकिस्तान को कर सकती है एशिया कप से बाहर! श्रीलंका भी मुश्किल में

पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यह हार उन्हें एशिया कप 2025 से ही बाहर कर सकती है। जी हां, पाकिस्तान को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए अगले दोनों मैच जीतने होंगे।

सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रविवार, 21 सितंबर को भारत के हाथों सुपर-4 में हार का सामना करना पड़ा। यह हार उन्हें एशिया कप 2025 से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। दरअसल, बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर कर दिया था, वह भी अब फाइनल की रेस में है। पाकिस्तान को अपने बचे दो मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ खेलने है। अगर उन्हें इनमें से एक भी मैच में हार का सामना करना पड़ता है तो उनका सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। एशिया कप 2025 फाइनल की रेस में बने रहने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका और बांग्लादेश को हराना होगा। इसके बाद भी मामला नेट रन रेट पर जाकर अटक सकता है।

दूसरी ओर बांग्लादेश ने सुपर-4 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। बांग्लादेश के अगले दो मैच भारत और पाकिस्तान से है, अगर टीम इनमें से एक भी मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह फाइनल की रेस में बनी रहेगी।

वहीं श्रीलंका भी अब मुश्किल में है, बांग्लादेश से मिली हार ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है। श्रीलंका के बचे दो मैच पाकिस्तान और भारत के खिलाफ है। फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें भी बचे दोनों मैच जीतने होंगे।

भारत के लिए रास्ता अभी तक आसान दिख रहा है, पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है। भारत के अगले दो मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ है। टीम इंडिया की नजरें इन दोनों मैचों को जीतकर फाइनल में कदम रखने पर होगी। अगर भारत एक मैच भी हारता है तो मामला नेट रन रेट पर जाकर अटकेगा।

कैसा रहा IND vs PAK मैच टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने अटैकिंग शुरुआत की। फखर जमन और साहिबजादा फरहान (58) ने पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 21 रन जोड़े। इस जोड़ी को हार्दिक पांड्या ने तोड़ा और भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सैम अयूब ने फरहान का साथ दिया और 10 ओवर में 91 रन बोर्ड पर लगा दिए। उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान 200 के स्कोर तक भी पहुंच सकता है। मगर आधी पारी के बाद शिवम दुबे अटैक पर आए और उन्होंने मैच ही पलट दिया। दूबे ने सैम अयूब और साहिबज़ादा फरहान के रूप में दो बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान की गाड़ी को रोक दिया। इस दौरान उन्हें कुलदीप यादव का भी साथ मिला। पाकिस्तान 20 ओवर में 171 रन बोर्ड पर लगा पाया।