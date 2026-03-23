होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'पाकिस्तान में खेले तो...', डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ को मिली धमकी, PSL 2026 पर मंडराया खतरा

Mar 23, 2026 04:01 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के आगामी सीजन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान के एक सशस्त्र संगठन ने डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ जैसे विदेशी खिलाड़ियों को धमकी दी है।

'पाकिस्तान में खेले तो...', डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ को मिली धमकी, PSL 2026 पर मंडराया खतरा

पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 की 26 मार्च से शुरुआत होनी है। हालांकि, पीएसएल पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक सशस्त्र संगठन ने डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ जैसे विदेशी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा कि अगर विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान में आकर खेले तो अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) पहले ही पीएसएल को बंद दरवाजों के पीछे आयोजित करने का निर्णय कर चुका है। लेकिन विदेशी खिलाड़ियों को धमकी मिलने से टूर्नामेंट का सुरक्षित आयोजन कराना अब पीसीबी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

'कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं'

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में जमात-उल-अहरार नाम के सशस्त्र संगठन ने बयान जारी करके वॉर्नर, स्मिथ और डेरिल मिचेल जैसे विदेशी स्टार्स को टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने की चेतावनी दी। संगठन ने विदेशी स्टार्स से पीएसएल से तुरंत अपना नाम वापस लेने को कहा। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हो रहा। वहीं, द संडे गार्डियन ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ग्रुप जमात-उल-अहरार के एक सीनियर कमांडर के हवाले से कहा, ''हम संबंधित क्रिकेट बोर्ड को सलाह देना चाहते हैं कि वे अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेजें। अगर उन्हें कुछ होता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैच नहीं हों और खिलाड़ी नहीं खेलें।''

ये भी पढ़ें:PSL के मैच स्टेडियम में बिना दर्शकों के होंगे, पाकिस्तान में तेल संकट से हाहाकार

किन टीमों का हिस्सा वॉर्नर-स्मिथ?

वॉर्नर पीएसएल फ्रेंचाइजी कराची किंग्स का नेतृत्व करेंगे जबकि स्मिथ नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह स्मिथ का टूर्नामेंट में डेब्यू सीजन होगा। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। स्टैलियंस ने पिछले महीने ऑक्शन में स्मिथ को लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर (14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) में खरीदा। पीएसएल में टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ कर दी गई है। पीएसएल में मार्नस लाबुशेन, मोइन अली, डेवोन कॉनवे, एडम जम्पा जैसे कई हाई-प्रोफाइल विदेशी स्टार भी खेलते हुए नजर आएंगे। टूर्नामेंट के आगामी सीजन में 44 मैच लाहौर और कराची में होंगे।

ये भी पढ़ें:PSL से तौबा कर सकते हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी, अगर…खेल मंत्री ने दिया बड़ा बयान

PSL ओपनिंग सेरेमनी हुई कैंसिल

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने रविवार को कहा था, "हम लोगों से यह नहीं कह सकते कि वे अपनी मूवमेंट पर रोक लगाएं और फिर हर दिन स्टेडियम में 30000 लोगों को आने दें। ऐसे में हमने तय किया कि जब तक यह संकट जारी है, हम मैच देखने के लिए दर्शकों को नहीं आने देंगे। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन इसे लेना जरूरी था। ओपनिंग सेरेमनी भी कैंसिल कर दी गई है।"

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
David Warner Steve Smith Pakistan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।