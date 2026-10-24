बाबर आजम कप्तान, रिजवान-इमाम की छुट्टी, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम का ऐलान
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। बाबर आजम टीम की कप्तानी करेंगे। रिजवान समेत तीन बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। सलमान आगा की वापसी हुई है।
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज के लिए सलमान अली आगा की टीम में वापसी हुई है। बाबर आजम टीम की कप्तानी करेंगे। तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को पहली बार पाकिस्तान की राष्ट्रीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। पूर्व कप्तान शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक जैसे सीनियर्स खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। उनकी छुट्टी कर दी गई है और अब टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स युवाओं की तरफ गए हैं।
मोहम्मद रिजवान और इमाम अभी भी जांच के दौयरे में हैं। आरोप हैं कि इंग्लैंड दौरे के दौरान इन सीनियर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की सूचनाएं लीक की हैं। साथ ही पैसे के लेन देन की तहकीकात भी हो रही है। शान मसूद ने आखिरी टेस्ट मैच में 90 रन बनाए थे इसके बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इसकी आशंका मसूद को पहले से थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने इसके बारे में अपना डर जाहिर भी किया था।
अली उस्मान और सलमान अली आगा की वापसी
बाबर आजम की कप्तानी में टीम में सलमाना आगा शामिल हैं। इंग्लैंड सीरीज के दौरान खराब प्रदर्शन के कारण जिन सात खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुलाया गया था उनमें आगा का नाम भी था। हालांकि, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम में अपनी जगह बना ली है। अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की अवे सीरीज के बीच में ड्रॉप होने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस ऑलराउंडर ने किंग्समेन एकेडमी के लिए चल रही प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I 2026/27 में एक ट्रिपल सेंचुरी और एक सेंचुरी बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर रहने के बाद लेफ्ट-आर्म स्पिनर अली उस्मान भी टीम में वापस आ गए हैं।
तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को किया गया है शामिल
समीर मिन्हास, मोहम्मद ताहा और मोहम्मद सुलेमान नाम के तीन नए प्लेयर्स को शामिल किया गया है। इन अनकैप्ड खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब अंतरराष्ट्रीय मैचों में कैसा प्रदर्शन करते हैं, कितने मौके मिलते हैं देखना होगा। ताहा प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 730 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और 225 का हाईएस्ट स्कोर शामिल है। सुलेमान ने 652 रन बनाए हैं, जबकि समीर ने टूर्नामेंट में 405 रन बनाए हैं। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान के हालिया रेड-बॉल असाइनमेंट में जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने जाने के बाद अपनी जगह बनाए रखी है। 4 से 6 नवंबर तक इस्लामाबाद में श्रीलंका की टेस्ट टीम के खिलाफ तीन दिन के वार्म-अप मैच के बाद दो और तेज गेंदबाज चुने जाएंगे।
पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच का शेड्यूल
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 9 से 13 नवंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर में खेला जाएगा। यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे आखिरी स्थान पर है और श्रीलंका की स्थिति भी ठीक नहीं है।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम
बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद गाजी गोरी (विकेट कीपर), मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद ताहा, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेट कीपर), सलमान अली आगा, समीर मिन्हास और सऊद शकील।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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