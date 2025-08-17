तीन साल में बदल गई पाकिस्तान की टी20 टीम, पिछले एशिया कप से सिर्फ चार खिलाड़ी ही बना पाए जगह

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि पिछली बार एशिया कप (2022) के लिए चुनी पाकिस्तान की टी20 टीम से इस बार सिर्फ चार खिलाड़ी ही जगह बना सके हैं।

पाकिस्तान ने आगामी एशिया कप के लिए रविवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा। इस टीम में पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली। सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम 29 अगस्त से सात सितंबर तक शारजाह में अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी। उसके बाद एशिया कप में हिस्सा लेगी। 2015 में डेब्यू करने के बाद से पहली बार बाबर आजम एशिया कप में शामिल नहीं होंगे। एशिया कप 2022 में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान की टीम मौजूदा टी20 टीम से काफी बदली हुई नजर आ रही है, यहां हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकि दोनों स्क्वॉड में शामिल थे।

अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप की शुरुआत नौ सितंबर से यूएई में टी-20 प्रारूप में होगी। पिछला संस्करण (2023) वनडे फॉर्मेट में खेला गया था क्योंकि उसी साल वनडे विश्व कप होने वाला था। 2022 में खेला गया एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में काफी बदलाव हुआ है। कई खिलाड़ी टी20 टीम से बाहर हो गए हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी तीन साल बाद भी टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में सफल रहे हैं।

पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक होंगे। फखर जमां व्हाइट बॉल क्रिकेट में लंबे समय से हैं। हालांकि उन्होंने टी20 विश्व कप 2024 के बाद से व्हाइट बॉल गेम नहीं खेला है। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बुलाया गया था और फिर टी20 टीम में भी। फखर 2022 एशिया कप का हिस्सा थे और इस बार भी स्क्वॉड में शामिल है। फखर ने एशिया कप 2022 में 6 मैचों में 96 रन बनाए थे। तेज गेंदबाज हारिस राउफ भी टीम में मौजूद हैं। उन्होंने एशिया कप 2022 में 6 मैचों में 8 विकेट झटके थे। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज थे।

पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने चार एशिया कप खेले हैं। नवाज ने 2022 में बतौर गेंदबाज 6 मैचों में 8 विकेट लिए थे। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज रहे। नवाज ने 6 मैचों में 79 रन बनाए। तेज गेंदबाज हसन अली चौथे खिलाड़ी हैं, जो एशिया कप 2025 के लिए टीम में चुने गए हैं। हालांकि वह अंदर और बाहर होते रहे हैं।

पाकिस्तान की टीम (एशिया कप 2025) सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राउफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकिम।