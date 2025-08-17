Pakistan announced the squad for Asia Cup 2025 Babar Azam Mohammad Rizwan ignored These 17 players got a place पाकिस्तान ने किया एशिया कप 2025 के लिए स्क्वॉड का ऐलान, बाबर-रिजवान हुए नजरअंदाज; इन 17 खिलाड़ियों को मिली जगह, Cricket Hindi News - Hindustan
पाकिस्तान ने किया एशिया कप 2025 के लिए स्क्वॉड का ऐलान, बाबर-रिजवान हुए नजरअंदाज; इन 17 खिलाड़ियों को मिली जगह

पीसीबी ने यूएई में होने वाली आगामी ट्रॉई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान आगा टीम के कप्तान रहेंगे, वहीं नए हेड कोच माइक हेसन के राज में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस मेगा टूर्नामेंट के लिए भी नजरअंदाज किया गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 01:19 PM
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने यूएई में होने वाली आगामी ट्रॉई सीरीज और एशिया कप 2025 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। सलमान आगा टीम के कप्तान रहेंगे, वहीं नए हेड कोच माइक हेसन के राज में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस मेगा टूर्नामेंट के लिए भी नजरअंदाज किया गया है। बता दें, पाकिस्तान यूएई और अफगानिस्तान के खिलाफ 29 अगस्त से ट्राई सीरीज खेलेगा, इसके बाद यह सभी टीमें 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप में हिस्सा लेंगी।

पाकिस्तान के T20I स्क्वॉड में बाबर और रिजवान की अनदेखी जारी रही, लेकिन जिन वरिष्ठ खिलाड़ियों को जगह मिली है उनमें तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ-साथ फखर जमन और खुशदिल शाह जैसे भरोसेमंद खिलाड़ी शामिल हैं। स्टार विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने भी अपनी जगह बरकरार रखी है। चयनकर्ताओं ने हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफयान मोकिम जैसे युवा नामों पर भी भरोसा जताया है।

31 वर्षीय सलमान मिर्ज़ा को भी बांग्लादेश में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद टीम में बरकरार रखा गया है, जहां उन्होंने तीन मैचों में 5.21 की इकॉनमी रेट से सात विकेट लिए थे।

पाकिस्तान के सीमित ओवरों के मुख्य कोच माइक हेसन ने टीम की घोषणा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमने सलमान मिर्जा को बांग्लादेश में उनके प्रदर्शन के कारण टीम में बरकरार रखा है।"

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को ग्रुप 'ए' में भारत, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है। पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगा इसके बाद उन्हें भारत के खिलाफ 14 सितंबर को बहुप्रतीक्षित मुकाबला खेलना है। हालांकि यह मैच होगा कि नहीं यह तो समय ही बताएगा। दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले को बहिष्कार कर सकता है।

पाकिस्तान की एशिया कप 2025 टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम।