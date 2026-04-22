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मोहम्मद नवाज मुश्किल में घिरे, ड्रग्स टेस्ट में फेल होने पर शुरू हुई जांच; इंग्लैंड वाली डील टूटी

Apr 22, 2026 05:04 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Mohammad Nawaz Under PCB Investigation: मोहम्मद नवाज ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ऑलराउंडर की जांच कर रहा है।

मोहम्मद नवाज मुश्किल में घिरे, ड्रग्स टेस्ट में फेल होने पर शुरू हुई जांच; इंग्लैंड वाली डील टूटी

पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज मुश्किल में घिर गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ड्रग्स टेस्ट में फेल होने पर नवाज की जांच शुरू कर दी है। उनकी इंग्लैंड वाली डील टूट गई है। 32 वर्षीय ऑलराउंडर का टेस्ट टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान किया गया था, जो पॉजिटिव निकला। टी20 वर्ल्ड कप फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने सभी मैच श्रीलंकाई सरमजीं पर खेले। पाकिस्तान सुपर-8 राउंड से बाहर हुआ था।

नवाज की सरे में शामिल होने की डील टूटी

ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि नवाज ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में पीसीबी उनकी जांच कर रहा है। इस वजह से नवाज की इंग्लैंड में टी20 ब्लास् टूर्नामेंट के लिए सरे में शामिल होने की डील टूट गई है। नवाज ने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट, 44 वनडे और 98 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। पीसीबी के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया, "इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले के बारे में सूचित किया है। पीसीबी ने जांच शुरू की दी है। इसका रिजल्ट आज आईसीसी को बताया जाएगा।" नवाज ने टी20 वर्ल्ड कप में सात मैच खेले थे।

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टी20 ब्लास्ट के लिए मिल गया था एनओसी

नवाज सरे के संग डील के लिए तैयार थे। वह 26 मई से 18 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान उपलब्ध रहने वाले थे। पीसीबी ने दो हफ्ते पहले बताया था कि नवाज को टी20 ब्लास्ट के लिए नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) दे दी गई है। सरे ने इस हफ्ते पाकिस्तानी ऑलराउंडर के साथ डील करने की घोषणा करने का प्लान बनाया था। सरे ने इस मुद्दे पर कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। पीसीबी ने अभी तक पॉजिटिव टेस्ट के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और जांच की टाइमलाइन स्पष्ट नहीं है। अगर नतीजे सही पाए जाते हैं तो नवाज पर बोर्ड के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हालांकि किसी भी सजा का सही तरीका जांच के नतीजे पर निर्भर करेगा।

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नवाज का मामला पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास के एक विवादित पल की भी याद दिलाता है। साल 1993 में चार मशहूर खिलाड़ियों – वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद और मुश्ताक अहमद को दौरे के दौरान मारिजुआना रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विवाद के बावजूद नवाजफिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में लिए खेल रहे हैं। वह मुल्तान सुल्तांस का प्रतनिधिव्त कर रहे हैं। हाल ही में वह कराची में रावलपिंडी के खिलाफ खेले थे, जिसमें मुल्तान को छह विकेट से जीत मिली।

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Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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