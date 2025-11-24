पाकिस्तान टीम ने तीसरी बार जीती ट्रॉफी, रोमांचक फाइनल में सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराया

संक्षेप: पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ए इस टूर्नामेंट (राइजिंग स्टार्स एशिया कप) को तीन बार (2019, 2023 और 2025) जीतने वाली सबसे सफल टीम बन गई है।

पाकिस्तान ने रविवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ए की टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। फाइनल काफी रोमांचक रहा और सुपर ओवर में फैंस को टूर्नामेंट का विजेता मिला। पहले सेमीफाइनल की तरह फाइनल भी बेहद रोमांचक रहा। वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 फाइनल में निर्धारित 20 ओवरों में दोनों टीमें 125-125 रन बनाकर बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ए की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज यासिर खान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पारी की पहली ही गेंद पर वह रन आउट हुए। दूसरे ओवर में मोहम्मद फैक भी जीरो पर आउट हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी गोरी ने 9 गेंद में नौ रन बनाए। संकट में घिरी टीम के लिए साद मसूद ने सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने 26 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और निचले क्रम के साथ मिलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अराफात मिन्हास (25 रन) और माज सदाकत (23 रन) ने भी अच्छा योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से रिपोन मोंडोल ने तीन, जबकि रकिबुल हसन ने दो विकेट हासिल किए।

126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन 22 के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद टीम ने धड़ाधड़ विकेट गंवाए और बांग्लादेश ए की टीम ने एक समय 96 रन पर 9 विकेट खो दिए थे। लेकिन 10वें नंबर के बल्लेबाज अब्दुल गफ्फार सकलैन (नाबाद 16) और 11वें नंबर के रिपोन मोंडोल (नाबाद 11) ने 29 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच को आखिरी गेंद पर टाई करा दिया। पाकिस्तान के लिए सुफियान मुकीम ने 3 विकेट और अहमद दानियाल ने 2 विकेट लिए।