पाकिस्तान टीम ने तीसरी बार जीती ट्रॉफी, रोमांचक फाइनल में सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराया

संक्षेप:

पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ए इस टूर्नामेंट (राइजिंग स्टार्स एशिया कप) को तीन बार (2019, 2023 और 2025) जीतने वाली सबसे सफल टीम बन गई है।

Mon, 24 Nov 2025 10:02 AMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान ने रविवार को राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताब अपने नाम किया। पाकिस्तान ए की टीम ने तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। फाइनल काफी रोमांचक रहा और सुपर ओवर में फैंस को टूर्नामेंट का विजेता मिला। पहले सेमीफाइनल की तरह फाइनल भी बेहद रोमांचक रहा। वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 फाइनल में निर्धारित 20 ओवरों में दोनों टीमें 125-125 रन बनाकर बराबरी पर रहीं, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ए की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज यासिर खान बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पारी की पहली ही गेंद पर वह रन आउट हुए। दूसरे ओवर में मोहम्मद फैक भी जीरो पर आउट हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज गाजी गोरी ने 9 गेंद में नौ रन बनाए। संकट में घिरी टीम के लिए साद मसूद ने सबसे अधिक योगदान दिया। उन्होंने 26 गेंदों पर 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और निचले क्रम के साथ मिलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अराफात मिन्हास (25 रन) और माज सदाकत (23 रन) ने भी अच्छा योगदान दिया। बांग्लादेश की ओर से रिपोन मोंडोल ने तीन, जबकि रकिबुल हसन ने दो विकेट हासिल किए।

126 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन 22 के स्कोर पर पहला विकेट गिरने के बाद टीम ने धड़ाधड़ विकेट गंवाए और बांग्लादेश ए की टीम ने एक समय 96 रन पर 9 विकेट खो दिए थे। लेकिन 10वें नंबर के बल्लेबाज अब्दुल गफ्फार सकलैन (नाबाद 16) और 11वें नंबर के रिपोन मोंडोल (नाबाद 11) ने 29 रनों की अटूट साझेदारी कर मैच को आखिरी गेंद पर टाई करा दिया। पाकिस्तान के लिए सुफियान मुकीम ने 3 विकेट और अहमद दानियाल ने 2 विकेट लिए।

सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ए की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। अहमद दानियाल की कसी हुई गेंदबाजी के सामने वे केवल 6 रन ही बना सके और 3 गेंदों में अपने दोनों विकेट खो दिए। जीत के लिए पाकिस्तान ए को 7 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे साद मसूद और माज सदाकत की जोड़ी ने सिर्फ 4 गेंदों में ही हासिल कर लिया। साद मसूद ने निर्णायक चौका लगाकर पाकिस्तान ए की जीत सुनिश्चित की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
