पाकिस्तानी बाबर आजम की किस्मत दे गई धोखा, शतक लगाने की फिराक में हो गया 'खेला'
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की किस्मत धोखा दे गई। वे अपने करियर का 33वां शतक लगाने से चूक गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 88 रन की पारी खेली और शतक से केवल 12 रन दूर थे तभी रन आउट हो गए।
इधर भारतीय टीम श्रीलंका टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रही है उधर पाकिस्तान वेस्टइंडीज के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को वेस्टइंडीज ने बुरी तरह हराया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में दोनों टामें बराबर की स्थिति में नजर आ रही हैं। क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, में खेले जा रहे इस मुकाबले में जो 2 अगस्त से शुरू हुआ वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 344 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान अपनी पहली पारियों में 6 विकेट के नुकसान पर 311 रन बना चुकी है। मंगलनार 4 अगस्त को मैच के तीसरे दिन पहले सत्र तक अब्दुल्ला शफीक ने 126 रन बना लिए हैं और अभी वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अजान अवैस 55 रन बनाकर आउट हुए जबकि इमाम उल हक 14 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे।
शतक से चूके बाबर आजम, हुए रन आउट
लंबे समय बाद पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे बाबर आजम ने इस मुकाबले में पहली पारी में 88 रन बनाए, लेकिन वह अपना शतक से चूक गए। पाकिस्तान के कप्तान शतक बनाने से 12 रन दूर रह गए। उन्होंने अपनी इस पारी में कुल 147 गेंद का सामना करते हुए 88 रन 10 चौके और एक छक्के की मदद से 59.86 की स्ट्राइक रेट से बनाए। बाबर आजम की किस्मत ने साथ नहीं दिया। वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। उन्हें ब्रैंडन किंग ने रन आउट किया। पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम ने पहली पारी में 23 रन बनाए थे और दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 58 रनों की पारी खेली थी।
33वां शतक नहीं बना पाए पाकिस्तान के कप्तान
पाकिस्तान के कप्तान और दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में शुमार बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 64 मैच खेले हैं, जिसमें 117 पारियों में 43.46 की औसत से 4650 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 9 शतक और 33 अर्धशतक जड़े हैं। आज के मैच में अगर वह शतक लगाते तो यह उनका दसवां शतक होता। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में 20 और T20 क्रिकेट में तीन शतक लगाए हैं। उनके नाम कुल 32 शतक दर्ज हैं। वे अपने 33वें शतक से चूक गए। मैच में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज दोनों बराबर की स्थिति में नजर आ रहे हैं। पहला मैच वेस्टइंडीज के हाथों 90 रन से हारने के बाद क्या पाकिस्तान इस मैच में वापसी कर पाएगा देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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