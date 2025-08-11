बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान सब हुए फेल, वेस्टइंडीज ने 2263 दिन बार पाकिस्तान को ODI में चटाई धूल

वेस्टइंडीज इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में जीत का सूखा खत्म करने में कामयाब रही। मेजबानों ने 2263 दिनों के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान को कोई वनडे मैच हराया है। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे 31 मई 2019 को जीता था, यह एक वर्ल्ड कप मैच था।

मोहम्मद रिजवान की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रविवार, 10 अगस्त की रात वेस्टइंडीज के हाथों दूसरे वनडे में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। WI vs PAK दूसरा वनडे त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। बारिश ने इस मैच में खूब आंख मिचौली खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 37 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बोर्ड पर लगाए। कोई बल्लेबाज अर्धशतक तो छोड़ो 40 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने भी निराश किया। बारिश की वजह से टारगेट में बदलाव हुआ और मेजबानों को 35 ओवर में 181 का लक्ष्य मिला। इस स्कोर को वेस्टइंडीज ने 5 विकेट रहते 33.2 ओवर में ही हासिल कर सीरीज में 1-1 की बराबरी की।

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत अच्छी रही। 9वें ओवर में सैम अयूब के रूप में उन्हें पहला झटका लगा तो टीम लड़खड़ा गई। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 88 पर 4 और 114 पर 5 हो गया था। इस दौरान बाबर आजम तो खाता भी नहीं खोल पाए, वहीं कप्तान मोहम्मद रिजवान 38 गेंदों पर 16 रन ही बना पाए।

पाकिस्तान के पिछले मैच के हीरो 30 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेल टीम को 171 के स्कोर तक पहुंचाया।

वेस्टइंडीज के लिए भी इस स्कोर का पीछा करना आसान नहीं था। सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट हो जाने के बाद रन बनाने का जिम्मा मिडिल ऑर्डर ने उठाया। शे होप ने 32 तो शेरफेन रदरफोर्ड ने 45 और रोस्टन चेज ने 49 रनों की नाबाद पारी खेल टीम को जीत दिलाई।